Cultura-Deporte

ASIAD 2026: Vietnam gana la medalla de plata en taekwondo de realidad virtual

Chau Ngoc Tuyet Sang conquista la medalla de plata en el taekwondo virtual, una nueva modalidad mixta que debutó en los ASIAD 2026.

Chau Ngoc Tuyet Sang, de Vietnam, pierde la final contra Jeus Gabriel Derick, de Filipinas, y se lleva la medalla de plata. (Foto: thethao247.vn)
Chau Ngoc Tuyet Sang, de Vietnam, pierde la final contra Jeus Gabriel Derick, de Filipinas, y se lleva la medalla de plata. (Foto: thethao247.vn)

Hanoi (VNA) - La vietnamita Chau Ngoc Tuyet Sang ganó la medalla de plata en la modalidad de taekwondo de realidad virtual de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, tras perder 0-2 ante Jeus Gabriel Derick, de Filipinas, en la final.

Es la primera vez que esta modalidad forma parte del programa de ASIAD, y en especial, hombres y mujeres compiten juntos.

Antes, Tuyet Sang superó a Tongchan Sasikarn, de Tailandia, en cuartos de final y a Zong Han Darren, de Singapur, en semifinales. En esta última ronda, la vietnamita sumó 640 y 800 puntos en los dos asaltos para imponerse a su rival singapurense.

En la final, Tuyet Sang no pudo completar su recorrido con el oro y perdió ante Derick por 0-500 y 0-620, respectivamente. Derick había derrotado previamente a Bakisgheva Rita, de Kazajistán, en semifinales. Cabe destacar que Derick es un atleta masculino, ya que esta modalidad de taekwondo no separa las competiciones por sexo.

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Chau Ngoc Tuyet Sang practica taekwondo virtual. (Foto: tuoitre.vn)


El taekwondo de realidad virtual combina las técnicas de este arte marcial con tecnología de realidad virtual y un sistema de simulación de movimientos en tiempo real. Los atletas utilizan gafas de realidad virtual y sensores que digitalizan sus movimientos, esquivas y golpes, y los reproducen mediante avatares en un entorno virtual.

A diferencia de los combates tradicionales de taekwondo, los atletas no mantienen contacto físico directo. El resultado se determina mediante una barra de puntos de vida (HP), en la que la fuerza, velocidad y precisión de los golpes se traducen en niveles de daño para el rival.

La clasificación para la final y la conquista de la medalla de plata en esta nueva modalidad constituyen un resultado destacado para Tuyet Sang en los ASIAD 2026 y demuestran la capacidad de los atletas vietnamitas para adaptarse a una disciplina que combina el deporte tradicional con la tecnología./.

VNA
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