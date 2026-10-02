Vietnam destaca por sus precios competitivos y un entorno seguro

Hanoi (VNA) - El ascenso de Vietnam de siete puestos en el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo (TTDI) 2026 refleja una mejora de su capacidad para desarrollar una marca turística, con avances en infraestructura, recursos turísticos, entorno, seguridad y capacidad para responder a las necesidades del mercado.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el Foro Económico Mundial (FEM) acaba de publicar el TTDI 2026 en el que Vietnam ocupa el lugar 52 de 110 economías, una mejora de siete puestos respecto a 2024 y de 11 en comparación con 2019.



El TTDI evalúa los factores y políticas que sustentan el desarrollo sostenible y resiliente del sector turístico, en lugar de medir directamente el número de visitantes, el gasto o los ingresos. El índice comprende cinco grupos, 17 pilares y 102 indicadores, con una escala de 1 a 7.



En 2026, Vietnam obtuvo 4,15 puntos, un 6,1% más que en 2024. En el Sudeste Asiático ocupa el quinto lugar, después de Singapur (13), Indonesia (23), Malasia (26) y Tailandia (38). Sin embargo, su aumento del 6,1% en la puntuación fue superior al registrado por estos países.



Cabe destacar que Vietnam cuenta con siete indicadores entre los 35 primeros del mundo, frente a cuatro en 2024. La competitividad de precios ocupa el séptimo lugar, ocho puestos mejor que en 2024, mientras que la seguridad ocupa el noveno, con un avance de 18 peldaños.



Según la Autoridad Nacional de Turismo, estos resultados reflejan la valoración positiva del FEM sobre la estabilidad político-social, la seguridad y la competitividad de precios de Vietnam. Estas ventajas son importantes para atraer turistas internacionales, especialmente en un contexto mundial marcado por numerosas incertidumbres.



Turistas extranjeros disfrutan de la playa de Khem, en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. (Foto: VNA)



Otros pilares en los primeros puestos son los recursos culturales (21), los recursos naturales (22), la sostenibilidad de la demanda turística (27), los recursos no relacionados con el ocio (30) y la infraestructura de transporte aéreo (34).



Frente a 2024, la infraestructura de transporte aéreo avanzó nueve puestos y la infraestructura terrestre y portuaria, diez. Los recursos culturales subieron seis puestos y los recursos naturales, cuatro. La sostenibilidad ambiental avanzó 18 puestos, mientras que la sostenibilidad de la demanda turística subió 24 puestos, hasta el 27.



Otros seis pilares se sitúan en el grupo medio-alto a nivel mundial: infraestructura terrestre y portuaria (43), recursos humanos y mercado laboral (50), preparación en tecnologías de la información y la comunicación (58), entorno empresarial (63), apertura al turismo (67) y salud e higiene (68).



En total, 13 de los 17 pilares de Vietnam se encuentran entre los grupos medio-alto y líder a nivel mundial. Los cuatro restantes, situados en los niveles medio-bajo y bajo, son la infraestructura y los servicios turísticos, la sostenibilidad ambiental, la priorización del turismo y el impacto socioeconómico de este último sector.



Según la Autoridad Nacional de Turismo, los resultados del TTDI 2026 muestran que la capacidad de desarrollo turístico de Vietnam está mejorando en múltiples ámbitos. Estos avances constituyen una base para seguir reforzando la competitividad, superar las limitaciones existentes y avanzar hacia un turismo más sostenible, de mayor calidad y eficiencia./.