Empresas austriacas confían en el potencial de inversión a largo plazo en Vietnam

Praga (VNA) - El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, realizó una visita de trabajo al estado de Vorarlberg, donde se reunió con el presidente del Parlamento regional, Harald Sonderegger; el titular de la Cámara de Comercio de ese territorio, Karlheinz Kopf; y representantes de las empresas Doppelmayr, Künz, ÖBB Terminal Wolfurt y DREWES Logistics.



En las reuniones, el embajador presentó la evolución socioeconómica de Vietnam, las reformas en curso y las orientaciones de desarrollo del país hasta 2045, basadas en la ciencia, la tecnología, la innovación y los recursos humanos cualificados.



Destacó que la estabilidad política, la amplia red de acuerdos de libre comercio y la profunda integración de la economía vietnamita crean condiciones favorables para que las empresas austriacas amplíen sus inversiones, negocios y conexiones con los mercados regionales.



Durante el encuentro con el presidente del Parlamento regional, Harald Sonderegger, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre las perspectivas de cooperación en economía, educación, formación profesional, especialmente en el sector de la enfermería, y tecnología.



Coincidieron en que la confianza mutua y los modelos exitosos de cooperación de empresas austriacas en Vietnam constituyen una base para ampliar los vínculos y ayudar a las pequeñas y medianas empresas de Vorarlberg a conocer el mercado vietnamita, así como posibles socios de producción y proveedores.



Con el titular de la Cámara de Comercio de Vorarlberg, Karlheinz Kopf, ambas partes analizaron la cooperación en formación profesional vinculada a las necesidades empresariales. Consideraron que el modelo de formación conjunta entre centros educativos y empresas ofrece un gran potencial.



También valoraron el programa de promoción de inversiones de Advantage Austria en Vietnam, previsto del 6 al 9 de octubre, centrado en infraestructura ferroviaria, transporte inteligente, tecnología urbana y actividades marítimas en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Hai Phong.



En Doppelmayr, uno de los principales grupos mundiales de diseño, fabricación e instalación de sistemas de teleféricos, el embajador se reunió con su director ejecutivo, Gerhard Gassner.



La dirección de la empresa destacó el rápido crecimiento y el potencial del mercado vietnamita, que actualmente es su principal mercado en el Sudeste Asiático, así como la capacidad y profesionalidad de los ingenieros vietnamitas.



Doppelmayr coopera actualmente con socios vietnamitas como Sun Group y Vingroup en varios proyectos de teleféricos en zonas turísticas.



El embajador también visitó Künz, ÖBB Terminal Wolfurt y DREWES Logistics, empresas que desarrollan actividades de inversión y negocios en el sector logístico en Vietnam.



Sus dirigentes valoraron los esfuerzos del Gobierno vietnamita para mejorar el entorno de inversión y la calidad de los recursos humanos del país. Asimismo, expresaron su confianza en el potencial del mercado y su compromiso de mantener inversiones a largo plazo en Vietnam.



La visita contribuyó a reforzar la cooperación entre localidades, ampliar los mercados y promover los vínculos de inversión entre Vietnam y Vorarlberg, en particular, y Austria, en general. También impulsó las inversiones austriacas de alta calidad y tecnología avanzada en Vietnam, contribuyendo a profundizar las relaciones bilaterales de cara al 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, en 2027./.

VNA