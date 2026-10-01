Hai Phong prioriza captar inversión extranjera directa de calidad

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La ciudad norvietnamita de Hai Phong se centra en renovar integralmente su ecosistema industrial para responder a los estándares cada vez más exigentes de la nueva generación de inversores y participar más profundamente en las cadenas de valor globales.

En los primeros nueve meses de 2026, el capital total de IED en Hai Phong se estimó en más de 3,63 mil millones de dólares, equivalente al 93,3% del objetivo anual de 3,9 mil millones de dólares. La ciudad mantiene así una posición destacada en la captación de inversión extranjera, que contribuye de manera importante a su objetivo de lograr un crecimiento económico de dos dígitos este año.

En el evento “Captar la nueva ola de inversiones en una nueva era de crecimiento”, celebrado el 29 de septiembre, el economista Vo Tri Thanh señaló que Hai Phong está llamada a desempeñar un papel importante en el proceso de Vietnam de impulsar la industrialización y modernización, desarrollar tecnologías avanzadas y elevar su competitividad. Con su sistema portuario, industrial y de infraestructuras cada vez más desarrollado, la ciudad aspira a convertirse en un importante centro logístico.

Según Nguyen Thi Bich Dung, subdirectora de la Junta de Gestión de las Zonas Económicas de Hai Phong, la ciudad ha definido el desarrollo de las zonas industriales de manera integral y coordinada, desde la planificación y la liberación de terrenos hasta el transporte, el suministro eléctrico y de agua, el tratamiento de aguas residuales, la logística, las infraestructuras digitales y las condiciones necesarias para la producción.

Las zonas industriales de nueva generación no deben limitarse al alquiler de terrenos, sino formar ecosistemas que permitan a las empresas producir, conectarse a las cadenas de suministro, realizar la transición ecológica y mejorar su competitividad.

Junto con las infraestructuras, los procedimientos administrativos constituyen una cuestión de especial interés para los inversores. La Junta de Gestión de las Zonas Económicas está coordinándose con los organismos pertinentes para reducir los plazos de tramitación; algunos procedimientos ya pueden resolverse en pocos días, e incluso en 2-3 días.

Ko Tae Yeon, presidente de la Asociación de Empresas Coreanas en Vietnam (KoCham), valoró que el acompañamiento de las autoridades de Hai Phong a las empresas y la mejora de los mecanismos de atracción de inversiones han contribuido a que las compañías amplíen su producción y mantengan su compromiso a largo plazo con la ciudad.

Consideró que cada zona industrial debe desarrollar características propias, prestar atención a los criterios ESG y crear de manera integral viviendas, residencias y servicios para los trabajadores, además de seguir apoyando a las empresas ya instaladas, especialmente en materia de recursos humanos.

Según Nguyen Dinh Cung, exdirector del Instituto Central de Investigación y Gestión Económica, Hai Phong debe prepararse para pasar de un modelo de crecimiento basado en gran medida en la captación de IED a otro que conceda mayor importancia a la eficiencia, la tecnología, la productividad y el papel de las empresas nacionales.

El presidente del Comité Popular de Hai Phong, Do Thanh Trung, pidió concentrarse en eliminar los obstáculos a la producción y los negocios, acelerar la liberación de terrenos para proyectos clave y resolver los proyectos pendientes, garantizando el desembolso de inversiones, mejorando la eficacia de la captación de IED y cumpliendo los objetivos de desarrollo socioeconómico de 2026./.

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