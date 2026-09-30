Economía

Vietnam impulsa la expansión de empresas hacia mercados globales

Vietnam lanza GoGlobal 2026-2030 para apoyar a las empresas en exportación, marcas, distribución e integración en las cadenas de valor globales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)-El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam se llevó hoy a cabo en Hanoi la primera reunión de la Dirección del programa de expansión hacia los mercados internacionales (GoGlobal) para el periodo 2026-2030.

GoGlobal se estableció para institucionalizar la Resolución N.º 68-NQ/TW del Buró Político del Partido sobre el desarrollo del sector privado y la Resolución N.º 138/NQ-CP del Gobierno sobre su plan de acción para implementar la Resolución N.º 68-NQ/TW.

El programa GoGlobal pretende que hasta 2030, Vietnam cuente con al menos 10 mil empresas capacitadas; mil con asesoramiento de elaboración de planes de internacionalización y 100 con la participación en las cadenas de valor regionales o globales, entre otros.

El intervenir en el encuentro, el viceministro de la Cartera, Luong Hoang Thai, informó que todos los países que aspiran a contar con una economía desarrollada deben proyectarse al mundo. La participación en el plano internacional permite competir en el mercado global, lo que a su vez refuerza la competitividad de las empresas nacionales y eleva la posición de toda la economía.

Por otro lado, la expansión hacia mercados internacionales permite a las empresas absorber tecnología de naciones más avanzadas, adquirir habilidades y aprovechar numerosos recursos y experiencias del exterior para desarrollarse y avanzar, reiteró.

Por lo cual, el programa constituye un lineamiento de gran importancia y envergadura, enmarcado en la orientación general de desarrollo del país y destinado a hacer realidad la meta del ascenso del pueblo, detalló.

De acuerdo con Luong Hoang Thai, Vietnam ya cuenta con un marco integral y sistemático para el GoGlobal, que no solo se centra en sectores y productos específicos, sino que también contempla un programa general destinado a concentrar el apoyo a las empresas para su expansión internacional y medir sus resultados de manera concreta.

Por lo cual, la reunión de hoy reviste una importancia fundamental y sentará las bases para todo el proceso de organización e implementación del Programa durante el período 2026-2030, precisó.

El período que viene será aún más importante. Los ministerios y ramas deben elaborar el programa para la siguiente etapa, especialmente para 2027, con un enfoque eficaz y práctico; al mismo tiempo, resulta necesario un mecanismo unificado que sirva de base para implementar el programa de manera sistemática, sincronizada y acorde con los objetivos establecidos, agregó.

A su vez, Vu Ba Phu, jeje del Departamento de Promoción Comercial de la cartera, dijo que el programa busca apoyar a las empresas vietnamitas no solo en la expansión de sus exportaciones, sino también en la construcción de marcas, el desarrollo de sistemas de distribución, la inversión y una participación más profunda en las cadenas de valor mundiales.

De acuerdo con Vu Ba Phu, un aspecto destacado del programa es su orientación a cambiar el enfoque de apoyo a las empresas en su expansión hacia los mercados extranjeros. En lugar de centrarse principalmente en la promoción de las exportaciones y la conexión comercial mediante actividades puntuales, el programa busca apoyar a las entidades a lo largo de una hoja de ruta de internacionalización, sobre la base de las capacidades, necesidades y objetivos de desarrollo de cada empresa.

Las empresas que quieran expandirse en los mercados internacionales no solo deben ser capaces de llevar sus productos al extranjero, sino también desarrollar sistemas de distribución y servicios posventa, mantenimiento y garantía, recomendó.

El funcionario propuso a la Dirección examinar el plan de implementación, asignar objetivos específicos a los Ministerios, ramas y localidades, autorizar el estudio de mecanismos de apoyo a las empresas y establecer un Consejo de Expertos para asesorar sobre el programa.

La coordinación entre los organismos de gestión, las localidades, las asociaciones, las organizaciones y la comunidad empresarial se considera un factor clave para implementar de manera integral los objetivos del programa GoGlobal durante el período 2026-2030, concluyó./.

VNA
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