Vietnam y Bulgaria impulsan una cooperación agrícola más sustancial

Sofía (VNA) – La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, se reunió recientemente en Sofía con el ministro búlgaro de Agricultura y Alimentación, Plamen Abrovski, para analizar medidas destinadas a fortalecer la cooperación agrícola y convertir la asociación estratégica entre ambos países en resultados concretos.



La parte búlgara destacó el amplio potencial de cooperación con Vietnam en ámbitos como el comercio agrícola, la investigación científica, la formación y la transferencia de tecnología.



Bulgaria expresó su disposición a compartir experiencias en agricultura sostenible, gestión y desarrollo forestal, lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), así como en cultivos, ganadería y desarrollo de variedades vegetales resistentes al cambio climático.

Asimismo, Bulgaria puso de relieve sus capacidades en investigación agrícola y aplicación de tecnologías, y manifestó su interés en ampliar el intercambio de expertos, doctorandos y estudiantes entre institutos de investigación y universidades de ambos países.



La embajadora subrayó la necesidad de aprovechar los sólidos vínculos políticos y el marco de asociación estratégica mediante programas de cooperación práctica. Propuso estrechar los lazos entre organismos gubernamentales, institutos de investigación, universidades y empresas, con especial atención a áreas como el desarrollo de variedades vegetales, las tecnologías de poscosecha, la ganadería, la medicina veterinaria, la pesca sostenible, la silvicultura, la agricultura ecológica y las tecnologías digitales.



Como medida inmediata, sugirió organizar sesiones virtuales de vinculación entre empresas e instituciones de investigación para identificar posibles socios y necesidades concretas de cooperación, allanando así el camino para visitas de campo e intercambios directos. También pidió a Bulgaria que identificara y presentara institutos de investigación, universidades y expertos cuyas capacidades respondan a las necesidades de Vietnam.



Ambas partes debatieron medidas para reforzar la cooperación en materia de cuarentena animal y vegetal, seguridad alimentaria y normas técnicas aplicables a los productos agrícolas, lo que contribuiría a facilitar el comercio bilateral de estos productos.



En los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la formación de recursos humanos, la embajadora propuso ampliar el intercambio de expertos y doctorandos, así como los programas de capacitación de corta duración y las visitas de estudio sobre el terreno. También planteó explorar programas y fuentes de financiación adecuados de la Unión Europea y de organismos internacionales para respaldar la investigación agrícola, la formación y la transferencia de tecnología.



Más allá de la cooperación a nivel ministerial y de investigación, la embajadora propuso que Bulgaria presentara a las localidades vietnamitas pertinentes aquellas localidades búlgaras con fortalezas en agricultura, ganadería, procesamiento y tecnologías agrícolas. En función de las necesidades concretas, los socios podrían desarrollar modelos piloto de cooperación en los que participen empresas o instituciones de investigación específicas. Asimismo, abogó por intensificar las visitas ministeriales y los viajes de trabajo para facilitar el intercambio directo entre organismos, empresas y localidades, así como para identificar nuevas oportunidades de cooperación.



La reunión permitió identificar nuevas áreas de cooperación agrícola, mientras Vietnam y Bulgaria avanzan en sus esfuerzos por convertir la asociación estratégica en resultados concretos. Se espera que un mayor intercambio de experiencias, el fortalecimiento de los vínculos científicos y tecnológicos, la formación de recursos humanos y la ampliación del comercio agrícola den un nuevo impulso a la cooperación bilateral en la próxima etapa./.

VNA