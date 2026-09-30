Vietnam asciende al puesto 43 mundial en innovación

Hanoi (VNA)- Vietnam ocupa el puesto 43 entre 139 países y economías en el Índice Global de Innovación (GII) 2026 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un avance de una posición respecto a 2025.



El país también escaló dos puestos en el índice de resultados de innovación, hasta situarse en el lugar 35, según el Informe GII 2026 de la OMPI, publicado en Ginebra (Suiza).



El ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vu Hai Quan, declaró que estos resultados reflejan la eficacia de la aplicación de la Resolución N.º 57-NQ/TW, mediante el aumento de los recursos destinados a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como el perfeccionamiento progresivo del sistema de políticas y leyes.



Estos esfuerzos coadyuvan a consolidar un ecosistema de innovación con la participación del Estado, las empresas, los institutos de investigación y las universidades, subrayó.



Desde 2016, Vietnam ha avanzado 16 puestos en el GII, del 59 al 43. El país mantiene la segunda posición entre las economías de ingresos medianos bajos, por detrás de la India, y ocupa el tercer lugar en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), después de Singapur y Malasia. De este modo, ha superado la meta establecida por el Gobierno para 2026 en la Resolución N.º 01/NQ-CP.



La OMPI reconoce a Vietnam como uno de los siete países de ingresos medios que más rápidamente han avanzado en la clasificación desde 2013, así como una de las tres economías cuyo rendimiento en innovación supera su nivel de desarrollo, junto con China y la India.



El 3 de agosto de 2026, el sistema de salud Vinmec anunció la puesta en marcha con éxito de la primera red bidireccional de cirugía robótica remota en Vietnam. (Foto: VNA)

Durante 16 años consecutivos, Vietnam ha registrado resultados de innovación superiores a los que corresponderían a su nivel de desarrollo, lo que refleja su capacidad para transformar los recursos disponibles en productos y resultados concretos.



Los datos del GII 2026 muestran que las exportaciones y la producción de alta tecnología siguen representando una elevada proporción en el comercio y la industria del país, mientras que los productos creativos mantienen una posición destacada a escala mundial. El ecosistema de startups innovadoras cuenta con tres empresas unicornio, con valor multimillonario cada una, y registra la aparición de empresas emergentes de tecnología profunda (deep tech) en el ámbito científico.



No obstante, Vu Hai Quan señaló que Vietnam aún debe superar numerosos desafíos para alcanzar el objetivo de situarse entre los 40 países y economías líderes del GII en 2030 y entre los 30 primeros en 2045.



Entre las principales limitaciones figuran la calidad de los recursos humanos, especialmente la disponibilidad de personal con formación de posgrado para las industrias tecnológicas estratégicas; el número de publicaciones científicas internacionales y patentes; y la necesidad de ampliar la participación empresarial en investigación y desarrollo (I+D).



Según el ministro, las empresas deben incrementar sus inversiones financieras y en recursos humanos, así como acelerar la aplicación de tecnologías y la transformación digital en la producción y los negocios, con el fin de mejorar la calidad de los productos, elevar el valor añadido y aumentar la productividad laboral.



En el ámbito internacional, la OMPI considera que la inteligencia artificial está impulsando la recuperación de la inversión de capital de riesgo y del gasto mundial en investigación y desarrollo. El informe GII 2026 proyecta que el gasto global en I+D alcanzará los 3,4 billones de dólares en 2026, un aumento anual del 3,6%, mientras que la inversión de capital de riesgo en startups innovadoras llegó a 510 mil millones de dólares en 2025, un incremento del 28%./.