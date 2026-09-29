Vietnam busca elevar su posición en la cadena tecnológica alemana

Berlín (VNA) - Vietnam cuenta con bases favorables para avanzar en la cadena tecnológica alemana, gracias a su creciente fuerza laboral en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y a su experiencia en la prestación de servicios de tecnología de la información (TI) al mercado internacional, según Alexander Schonl, director ejecutivo, fundador y asesor sénior de Microsoft Dynamics 365 Business Central en Solid Scale Solutions, con sede en Baviera.



En entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Alemania, Schonl señaló que las empresas vietnamitas deben pasar de ejecutar tareas técnicas conforme a requisitos definidos a participar activamente en la identificación y resolución de los desafíos empresariales de sus clientes para generar mayor valor tecnológico.



Alemania cuenta con un sólido ecosistema de pequeñas y medianas empresas, acelera su transformación digital y registra una creciente demanda de integración de las actividades empresariales mediante plataformas digitales. Al mismo tiempo, enfrenta una escasez de casi 80 mil especialistas en TI, lo que aumenta la demanda de profesionales que combinen conocimientos tecnológicos con experiencia en procesos empresariales.



En este contexto, Vietnam puede aprovechar sus ventajas para participar más profundamente en las actividades tecnológicas de las empresas alemanas. Schonl destacó que el país asiático dispone de una fuerza laboral STEM abundante y en crecimiento, además de amplia experiencia en servicios de TI para clientes internacionales.



Según el especialista, las empresas alemanas ya no solo colaboran con equipos vietnamitas en tareas sencillas de subcontratación de software, sino también en ingeniería de software, desarrollo de productos y otros trabajos tecnológicos complejos.



Por ello, la cuestión ya no es si Vietnam posee suficiente capacidad técnica, sino cómo sus empresas pueden avanzar hacia segmentos de mayor valor. En lugar de limitarse a recibir una tarea y entregar el producto, deben comprender las operaciones de sus clientes, identificar conjuntamente los problemas, diseñar soluciones y asumir gradualmente mayor responsabilidad por los resultados.



Para profundizar su acceso al mercado alemán, las empresas vietnamitas necesitan comprender mejor a sus clientes, los requisitos de cumplimiento y las particularidades de cada sector, además de reforzar sus capacidades de consultoría y comunicación. El inglés puede servir como idioma de trabajo común, mientras que el alemán constituye una ventaja para los puestos que requieren asesoramiento y contacto frecuente con clientes.



Schonl consideró que una vía práctica consiste en ampliar los proyectos de consultoría conjunta, en los que expertos vietnamitas trabajan con colegas alemanes para ejecutar proyectos y adquirir experiencia. De esta forma, las empresas pueden combinar sus capacidades tecnológicas con una mayor conexión con clientes alemanes y avanzar gradualmente de la prestación de servicios de personal a la construcción de alianzas tecnológicas y la resolución conjunta de desafíos empresariales.



Más allá de las capacidades técnicas, el especialista subrayó la importancia de los factores culturales y de la confianza mutua, respaldadas por décadas de vínculos económicos bilaterales, la creciente presencia de empresas alemanas en Vietnam y la comunidad vietnamita en Alemania.



En este sentido, citó estadísticas educativas de Alemania según las cuales, durante el curso escolar 2013-2014, alrededor del 64% de los alumnos de origen vietnamita asistían a escuelas secundarias académicas especializadas (Gymnasium), frente a aproximadamente el 47% de los alemanes. A su juicio, esta base humana resulta relevante para construir asociaciones tecnológicas estratégicas basadas en el conocimiento y la confianza mutua./.

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