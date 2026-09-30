Delegación camboyana intercambia experiencias de transformación digital en banco vietnamita

Hanoi (VNA) - Una delegación de alto nivel del Ministerio de Inspección de Camboya, encabezada por su titular, Sok Soken, visitó y trabajó con el Banco Comercial por Acciones para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam (BIDV) para intercambiar experiencias en transformación digital, control interno, aplicación digital y gestión de riesgos.



En la reunión, Tran Xuan Hoang, miembro de la Junta directiva de BIDV presentó su desarrollo y sus operaciones en Camboya, donde mantiene presencia en los sectores bancario, financiero, asegurador y de valores.



El Banco de Inversión y Desarrollo de Camboya (BIDC), filial de BIDV, cuenta actualmente con su sede central y siete sucursales en el país. Al 30 de junio de 2026, sus activos totales ascendían a unos 1,05 mil millones de dólares.



BIDV considera Camboya un mercado estratégico a largo plazo y prevé seguir fortaleciendo las operaciones de BIDC, de la Compañía de Seguros Camboya-Vietnam (CVI) y de su oficina de representación, además de apoyar la conexión empresarial y la cooperación comercial y de inversión entre ambos países.



Durante el encuentro, BIDV presentó su sistema de control interno y las aplicaciones de tecnología. Sok Soken señaló que el Ministerio de Inspección de Camboya está interesado en desarrollar la inspección basada en riesgos y la inspección digital, por lo que la experiencia de BIDV en recopilación y análisis de datos puede servir de referencia para identificar riesgos, determinar áreas prioritarias y apoyar la toma de decisiones.



El ministro también afirmó que el sector de inspección de Camboya necesita desarrollar un equipo de expertos en banca, finanzas, tecnología y gestión de riesgos. Sobre esta base, ambas partes pueden explorar el intercambio de conocimientos y experiencias, así como el desarrollo de recursos humanos en estos campos.



Otro tema abordado fue el pago transfronterizo. BIDV participa en la conexión bilateral de pagos mediante códigos QR entre Vietnam y Camboya, a través de KHQR y VietQR, facilitando las transacciones de clientes de ambos países.



El ministro Sok Soken destacó que los pagos transfronterizos no solo facilitan las operaciones financieras, sino que también contribuyen al comercio, el turismo, la inversión y los intercambios entre los pueblos de ambos países.



Asimismo, expresó su deseo de que BIDV y BIDC amplíen la cooperación y el apoyo financiero a sectores con potencial en Camboya, como infraestructura, energía, agricultura y procesamiento agroalimentario, logística y economía digital.



Durante la reunión, los representantes de BIDV afirmaron que el banco identifica a Camboya como un mercado clave de importancia estratégica y que seguirá manteniendo y fortaleciendo su presencia comercial allí, al tiempo que promueve su papel como nexo de unión en la relación económica entre ambos países.



Las dos partes acordaron continuar intercambiando experiencias en control interno, gestión de riesgos, aplicación de tecnología y transformación digital.



Durante su visita en Vietnam, del 27 de septiembre al 1 de octubre, la delegación también realizó una visita de cortesía al primer ministro Le Minh Hung y mantuvo sesiones de trabajo con la Inspección Gubernamental, el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel) y la Escuela Superior de Formación en Inspección, entre otras instituciones. /.

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