Camboya establece su primera reserva genética para el cocodrilo siamés

Phnom Penh (VNA) - Camboya estableció oficialmente la Reserva Genética Boeung Veal Veng, la primera del país destinada específicamente a proteger al cocodrilo siamés, especie en peligro crítico de extinción.



Según un comunicado de prensa publicado el 26 de septiembre, la reserva abarca 315 hectáreas en la provincia de Pursat y protege un importante hábitat y zona de anidación de esta especie en la zona pantanosa de Veal Veng, en la cordillera de Cardamomo.



En la reserva se encuentra la mayor población remanente conocida de cocodrilos siameses, con más de 40 ejemplares registrados. La creación del área busca garantizar su protección a largo plazo, preservar su diversidad genética y conservar los humedales esenciales para su hábitat.



La iniciativa es fruto de la cooperación entre los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Camboya, Conservation International (CI), Fauna & Flora y las comunidades locales.



Fauna & Flora redescubrió el cocodrilo siamés en O’Som en 2000. Desde entonces, las labores de conservación se han centrado en proteger su hábitat y desarrollar programas de reproducción y reintroducción, con las primeras liberaciones de ejemplares en la naturaleza a partir de 2012.



En junio de 2025, se descubrió en O’Som un nido natural con 17 huevos, confirmando la importancia de la zona como lugar de reproducción y la necesidad de reforzar su protección.



El director nacional del Programa de Fauna & Flora en Camboya, Horm Chandet, destacó los avances en la recuperación de la especie, pero advirtió que las nuevas amenazas y la presión sobre su hábitat exigen mantener los esfuerzos de conservación.



El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Dith Tina, señaló que los programas de reproducción y reintroducción han contribuido a recuperar las poblaciones silvestres. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Eang Sophalleth, destacó que Boeung Veal Veng es la primera reserva genética de Camboya establecida específicamente para una especie animal y refleja el compromiso del Gobierno con la supervivencia del cocodrilo siamés./.

VNA