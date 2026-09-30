Vietnam y Suiza refuerzan sus lazos de amistad y cooperación

Berna (VNA)- De cara al futuro, Vietnam desea profundizar aún más las relaciones con Suiza, en las que la amistad tradicional y la confianza política constituyen la base, la cooperación económica es el pilar y la ciencia, la tecnología y la innovación se consideran motores del desarrollo.



Así lo expresó la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, durante un acto conmemorativo al 81 aniversario del Día Nacional de su país y los 55 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, celebrado recientemente en Berna, Suiza.



Nguyen Thi Thanh, de visita de trabajo en este país europeo, destacó el significado especial del Día Nacional, el 2 de septiembre de 1945, fecha en la que el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia, abriendo una nueva era de independencia y libertad para el pueblo vietnamita.



De ser un país otrora devastado por la guerra, Vietnam se ha convertido hoy en una nación pacífica, estable y dinámica, cada vez más integrada en la comunidad internacional y con una posición y un prestigio crecientes, reiteró.



En la nueva etapa de desarrollo, Vietnam se esfuerza por construir un país próspero, floreciente y feliz, identificando la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave de un crecimiento rápido y sostenible; al mismo tiempo, la Asamblea Nacional continúa reformando las actividades legislativas, perfeccionando las instituciones, eliminando los cuellos de botella y estableciendo un marco jurídico acorde con las necesidades de desarrollo nacional, compartió.



Al referirse a los nexos entre los dos países, la dirigente expresó su profundo agradecimiento por el acompañamiento de Suiza durante importantes etapas de la historia de Vietnam, desde la Conferencia de Ginebra de 1954 y los años de guerra hasta el proceso de reconstrucción, renovación (Doi Moi) y desarrollo nacional.



Vietnam siempre concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones de amistad tradicional con Suiza, país que destaca por sus fortalezas en innovación, finanzas, tecnología de precisión, industria farmacéutica, biomedicina y recursos humanos altamente cualificados, apuntó.



También expresó su satisfacción por los avances positivos registrados en los nexos bilaterales en numerosos ámbitos durante más de medio siglo, desde la política, la diplomacia, la economía, el comercio y la inversión hasta la educación, la formación, la ciencia y la tecnología, la innovación y los intercambios entre los pueblos.



Además, hizo hincapié en la importancia de ampliar la cooperación bilateral en los sectores en los que Suiza posee fortalezas y Vietnam tiene necesidades.



A su vez, el senador de la Asamblea Federal de Suiza, Mauro Poggia, reiteró que desde que Vietnam inició el proceso de renovación, las relaciones de cooperación entre ambas naciones se han consolidado, ampliado y diversificado cada vez más.



La cooperación económica sigue siendo un aspecto destacado de los lazos bilaterales, con un valor del intercambio comercial de más de dos mil millones de dólares, señaló. Más de 100 empresas suizas de los sectores de la relojería, la industria farmacéutica, el procesamiento de alimentos y la maquinaria de precisión han invertido y ampliado sus operaciones en Vietnam, informó.



Mauro Poggia consideró que la profundidad de los vínculos entre Vietnam y Suiza no se refleja únicamente en las cifras o los acuerdos, sino también en la conexión entre los pueblos de ambos países.



En la ocasión, los participantes disfrutaron de un cortometraje sobre la historia de las relaciones bilaterales y de un concierto y de platos típicos tradicionales de Vietnam./.

VNA