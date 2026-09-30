Cultura-Deporte

Vietnam lidera Campeonato de Pencak Silat del Sudeste Asiático

Vietnam encabezó el medallero del quinto Campeonato de Pencak Silat del Sudeste Asiático, que concluyó el 29 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh.

En el acto de entrega de medallas. (Fuente: VNA)
En el acto de entrega de medallas. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Vietnam encabezó el medallero del quinto Campeonato de Pencak Silat del Sudeste Asiático, que concluyó el 29 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh.

Los atletas vietnamitas conquistaron 20 medallas de oro, nueve de plata y una de bronce, lo que les permitió situarse en lo más alto de la clasificación general. Malasia ocupó el segundo lugar, con seis oros, 17 platas y tres bronces, seguida de Singapur, con tres oros, una plata y seis bronces.

Celebrado del 24 al 29 de septiembre, el campeonato reunió a cerca de 150 atletas de Vietnam, Laos, Malasia, Myanmar y Singapur, que compitieron en 30 pruebas.

Vietnam disputó las finales en 29 pruebas. En las modalidades de exhibición técnica, el equipo cosechó dos medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce, mientras que sumó 16 oros en las pruebas de combate. Asimismo, Vietnam se impuso en las categorías femeninas de 85-100 kg y más de 100 kg.

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Miembros de la delegación vietnamita. (Fuente: VNA)

El entrenador principal, Nguyen Van Hung, señaló que el torneo constituyó una importante prueba para la selección nacional, especialmente para los jóvenes atletas, y permitió al cuerpo técnico evaluar el nivel del equipo de cara a las próximas competiciones, incluidos los 34.º Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games), que se celebrarán en Malasia.

El campeonato también brindó a los atletas vietnamitas una valiosa oportunidad para familiarizarse con las nuevas reglas de competición y ajustar sus técnicas y tácticas antes de los 10.º Juegos Deportivos Nacionales.

El evento fue organizado conjuntamente por el Departamento de Cultura y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh y la Autoridad Deportiva de Vietnam, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, como parte de los preparativos para el 21.º Campeonato Mundial de Pencak Silat, que se celebrará en Uzbekistán en diciembre venidero./.

VNA
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