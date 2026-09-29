Vietnam inicia proyecto de conservación y restauración del Palacio Kinh Thien

Hanoi (VNA) - El proyecto de conservación, restauración y recuperación del Palacio Kinh Thien se inició hoy en el área patrimonial de la Ciudadela Imperial de Thang Long-Hanoi, con la asistencia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



En el acto también participaron miembros del Buró Político y dirigentes del Partido, el Gobierno y Hanoi, así como expertos y científicos nacionales e internacionales.



En su intervención, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, señaló que la Ciudadela Imperial de Thang Long-Hanoi fue inscrito por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2010 y conserva valores universales excepcionales vinculados con la continuidad de un centro de poder nacional durante más de 13 siglos.



El Palacio Kinh Thien era el Palacio Principal de la Ciudadela Prohibida de Thang Long durante la dinastía Le. Según la crónica histórica vietnamita Dai Viet Su ky toan thu, su construcción comenzó en 1428, bajo el reinado de Le Thai To, y fue completada durante el reinado de Le Thanh Tong, sobre los cimientos de los palacios principales de las dinastías Ly y Tran. Fue centro del poder y del espacio ceremonial de la corte, donde se celebraban audiencias, grandes ceremonias y recepciones de enviados, y constituyó un símbolo del poder nacional entre los siglos XV y XVIII.



Vu Dai Thang destacó que Hanoi considera la conservación del patrimonio parte integral de su estrategia de desarrollo. La capital debe avanzar con rapidez y modernidad sin romper la continuidad histórica y la memoria de Thang Long-Hanoi, por lo que el proyecto del Palacio Kinh Thien constituye una acción concreta para conectar el pasado con el presente y el futuro.



La conservación y restauración deben realizarse sobre una base científica, respetando los elementos originales, las evidencias arqueológicas e históricas, los resultados de las investigaciones interdisciplinarias y los vestigios ya descubiertos. Al ejecutarse dentro de un sitio del Patrimonio Mundial y sobre un área con importantes estratos arqueológicos, la prioridad no es avanzar rápidamente, sino hacerlo de forma correcta, científica y prudente.



El funcionario pidió al inversor y a las unidades de consultoría, construcción y supervisión cumplir estrictamente el expediente aprobado y los requisitos profesionales de conservación patrimonial. Si aparecen nuevos elementos arqueológicos o cuestiones que no estén suficientemente esclarecidas, deberán delimitarse las áreas correspondientes para consultar a científicos y expertos, sin intervenciones arbitrarias ni afectación del patrimonio por razones de plazo.



En su discurso de bienvenida, Lazare Eloundou Assomo, director del Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO, destacó la singularidad de la Ciudadela Imperial de Thang Long como centro de poder político y cultural durante casi 13 siglos. Señaló que el sitio tiene un profundo significado para la historia e identidad de Vietnam y constituye también un testimonio excepcional de la historia común de la humanidad. El valor del patrimonio reside no solo en sus vestigios y construcciones, sino también en las capas de historia, memoria y tradición que conserva y en su vinculación con los habitantes de Hanoi.

El secretario general y presidente To Lam y Lazare Eloundou Assomo, director del Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO (Foto: VNA)

Eloundou Assomo consideró el Palacio Kinh Thien una parte importante del sitio patrimonial y señaló que su restauración marca una nueva etapa de cooperación entre Vietnam, la UNESCO, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y el Comité del Patrimonio Mundial.



El grupo vietnamita Sun Group fue seleccionado como contratista. Tran Minh Son, miembro del Consejo Fundador y vicepresidente permanente del Consejo de Administración de la empresa, afirmó que se trata de una gran responsabilidad, ya que cada ladrillo y cada piedra contienen más de 1.300 años de historia. Sun Group se comprometió a ejecutar el proyecto con máxima responsabilidad y dedicación, garantizando su calidad y avance.



Con motivo de la ceremonia, el secretario general y presidente To Lam y los delegados visitaron la exposición sobre la autenticidad de la restauración del Palacio Kinh Thien y el espacio del propio palacio.



El proyecto se preparó a partir de 15 años de investigaciones interdisciplinarias sobre historia, arqueología, arquitectura y patrimonio inmaterial, con la participación de científicos nacionales e internacionales y consultas especializadas con la UNESCO y el ICOMOS. Estos trabajos establecieron la base científica para garantizar la autenticidad, viabilidad y armonía de la restauración con el conjunto patrimonial.



La conservación, restauración y recuperación del Palacio Kinh Thien busca recuperar gradualmente el espacio central de la Ciudadela Imperial de Thang Long y poner de relieve sus valores históricos y culturales. La restauración del Palacio Principal Kinh Thien y los espacios relacionados constituye una tarea importante y el punto de partida para materializar la visión del Eje Central de la Ciudadela Imperial de Thang Long hasta 2035, sobre la base de la visión centenaria del Plan Maestro de Hanoi.



Una vez completado, se espera que el espacio del Palacio Principal Kinh Thien se convierta en un espacio cultural e histórico de amplia proyección, donde el patrimonio pueda interpretarse mediante actividades relacionadas con las prácticas culturales inmateriales de la corte, contribuyendo a mejorar la experiencia del público, atraer visitantes y desarrollar el turismo cultural.



La ceremonia de inicio constituye un hito en la conservación de la Ciudadela Imperial de Thang Long y permitirá a Hanoi ampliar las actividades de investigación científica, educación patrimonial, visitas y experiencias culturales, acercando sus valores a la población y a los visitantes nacionales e internacionales./.