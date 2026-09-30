Vietnam refuerza el control de las ventas por transmisión en vivo para combatir la falsificación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Las ventas mediante livestream (transmisión en vivo) en las plataformas de comercio electrónico están siendo sometidas a controles cada vez más estrictos para verificar el origen y la información de los productos, así como a los vendedores participantes, con el fin de garantizar un entorno comercial transparente, proteger a los consumidores y prevenir la comercialización de productos falsificados.



Control desde el producto hasta la transmisión en vivo



Anteriormente, los vendedores y creadores de contenido podían incorporar productos a las transmisiones en vivo mediante un proceso relativamente sencillo. Ahora, todas las partes deben verificar de forma más exhaustiva la información de los productos, las empresas, el contenido promocional y los vendedores participantes.



Vo Truong Duy, creador de contenido y especialista en marketing de afiliación en Ciudad Ho Chi Minh, explicó que, antes de cada livestream, trabaja con los vendedores para verificar la información sobre los productos, los distribuidores, las declaraciones, las etiquetas complementarias y los ingredientes, con el fin de garantizar la coherencia de los datos.



Los vendedores también deben proporcionar muestras para su análisis antes de la transmisión.



Según Vo Truong Duy, los creadores de contenido deben evitar afirmaciones categóricas como “100% de efectividad”, ya que la difusión de información inexacta puede generar riesgos tanto para los vendedores como para quienes promocionan los productos.



Desde la perspectiva empresarial, Nguyen Huu Tho, representante de comercio electrónico de Be’ Balane Vietnam, afirmó que la empresa aplica controles a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la producción, las pruebas y el empaquetado hasta la publicación de los productos en las plataformas de comercio electrónico. Los productos que se utilizan en livestream también son sometidos a una revisión exhaustiva antes de ser entregados a los creadores de contenido.



Nguyen Lam Thanh, representante de TikTok en Vietnam, señaló que la plataforma está adoptando medidas para verificar a los vendedores, los creadores de contenido y la información de los productos, en línea con los nuevos requisitos establecidos en la Ley de Comercio Electrónico. Esta verificación no se limita al momento en que los productos son puestos a la venta, sino que también busca detectar posibles discrepancias entre los productos reales y la información con la que son presentados.



Los consumidores también pueden denunciar directamente las infracciones a través de la plataforma. Los productos o vendedores denunciados pueden ser sometidos a una investigación y sancionados en caso de incumplir las políticas de la plataforma o las disposiciones legales.



Reforzar la rendición de cuentas y prevenir la falsificación de productos



Según Nguyen Huu Tuan, director del Centro para el Desarrollo del Comercio Electrónico y la Tecnología Digital del Departamento de Comercio Electrónico y Economía Digital, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, las plataformas se están preparando para cumplir los nuevos requisitos relativos al control de productos, la identificación, la autenticación electrónica, el almacenamiento de datos y la gestión de reclamaciones.



Subrayó que la aplicación efectiva de la normativa resulta fundamental. Las plataformas y los vendedores deben cumplir plenamente con sus obligaciones, mientras que las infracciones serán sancionadas y los casos graves podrán ser remitidos a las autoridades competentes.



El Dr. Bui Van Quyen, director del Instituto para la Lucha contra el Fraude Comercial y la Falsificación, consideró que la verificación y el cotejo de la información de los productos entre vendedores y fabricantes se están convirtiendo en requisitos indispensables antes de cada livestream. Este proceso contribuye a reducir la brecha entre la publicidad y los productos comercializados, al tiempo que limita la circulación de productos falsificados e imitaciones.



Por su parte, Bui Nguyen Hung, exdirector del Departamento de Derechos de Autor y presidente de la Asociación Vietnamita de Creatividad y Derechos de Autor, recomendó a los creadores de contenido conocer y cumplir de forma proactiva las normas que regulan la venta de productos en las plataformas de comercio electrónico, tanto para protegerse como para contribuir a una mayor transparencia del mercado.



Según la Asociación Vietnamita de Comercio Electrónico, el sector del comercio electrónico en Vietnam mantiene un ritmo de crecimiento anual de entre el 20% y el 25%, y se estima que solo en el primer semestre de 2026 registró un aumento de entre el 20% y el 22%.



En un contexto de expansión continua de las ventas mediante livestream, la coordinación en el control de los productos, los vendedores y los contenidos promocionales se considera fundamental para prevenir la falsificación y reforzar la confianza de los consumidores./.

VNA