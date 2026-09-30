Vietnam busca acelerar digitalización para mejorar la gobernanza marítima

Hanoi (VNA) - Para Vietnam, el reto no consiste solo en digitalizar los datos, sino también en convertirlos, junto con los conocimientos y la tecnología, en nuevas capacidades de gobernanza para desarrollar una economía marina verde, moderna y sostenible.



Desde la teledetección, la inteligencia artificial (IA), los macrodatos y el Internet de las cosas (IoT) hasta los robots marinos, la ciencia y la tecnología están transformando la investigación, la predicción y la gestión de los recursos marinos.



Según datos actualizados, Vietnam ha elaborado cartas náuticas a escala 1:200.000 para unas 819.500 kilómetros cuadrados, equivalentes al 82% de sus aguas. También se han confeccionado mapas detallados del fondo marino en zonas costeras, desembocaduras de ríos y áreas marítimas estratégicas, mientras que los estudios básicos sobre recursos y medio ambiente marinos a escala 1:500.000 abarcan más de 380.000 kilómetros cuadrados.



El cambio más importante, sin embargo, reside en los métodos de recopilación y aprovechamiento de datos. El profesor Mai Trong Nhuan, de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, señaló que los países con capacidades marítimas avanzadas están pasando de los estudios manuales a sistemas automatizados y multiplataforma que combinan satélites de teledetección, boyas de observación, sensores IoT, vehículos submarinos autónomos (AUV), vehículos operados remotamente (ROV) y vehículos aéreos no tripulados (UAV) con IA y macrodatos.



Estas tecnologías permiten detectar con mayor antelación anomalías en la temperatura, la calidad del agua, las corrientes o la línea costera. La IA puede analizar millones de datos para pronosticar oleaje, mareas de tormenta, riesgos de contaminación y cambios en los ecosistemas. La integración de los datos de los sistemas AIS y VMS con información satelital también mejora el seguimiento de las embarcaciones, contribuyendo a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y garantizar la seguridad marítima.



Según el profesor adjunto Nguyen Tai Tue, de la Universidad de Ciencias Naturales, cuanto más completos, actualizados e interconectados sean los datos sobre los recursos y el medio ambiente marinos, mayor será la capacidad de gestión y toma de decisiones, al tiempo que se reducirán los riesgos para los inversores al seleccionar espacios para desarrollar la energía eólica marina, la acuicultura, los puertos y otros sectores emergentes.



La innovación tecnológica también responde a las condiciones de trabajo en el mar, donde los trabajadores están expuestos a oleaje, viento, vibraciones, ruido y otros riesgos. Según Le Anh Thang, del Centro de Planificación e Investigación de Recursos y Medio Ambiente Marinos de la región norteña, la automatización, la observación remota y los equipos no tripulados permitirán reducir las tareas peligrosas y aumentar la frecuencia y precisión de la recopilación de datos.



A escala nacional, Vietnam aún enfrenta brechas tecnológicas, como la escasez de buques de investigación, la falta de sincronización de las series de datos, el reducido número de centros de investigación marina de alto nivel, la insuficiencia de personal científico y tecnológico y la limitada aplicación práctica de los resultados de investigación.



El país ya cuenta con bases de datos digitales sobre recursos y medio ambiente marinos y trabaja para integrarlas con las bases de datos nacionales, sectoriales y locales. No obstante, la gobernanza marítima moderna requiere avanzar de la digitalización hacia la interconexión, el análisis y el aprovechamiento de datos en tiempo real.



El nuevo plan de transformación digital de la Administración de Mares e Islas de Vietnam establece como objetivo para 2030 conectar el 100% de las bases de datos nacionales y sectoriales pertinentes, y lograr que al menos el 80% de las actividades de monitoreo, pronóstico y alerta sobre recursos y medio ambiente se basen en el análisis de macrodatos en tiempo real y la IA. El sistema de datos deberá estar preparado para aplicaciones de IA (“AI ready”) y se desarrollarán agentes de IA para tareas especializadas.



La estrategia sitúa los datos en el centro, con el objetivo de garantizar flujos de información “correctos, completos, limpios, actualizados, unificados y compartidos”, además de desarrollar centros de datos, computación en la nube, plataformas lakehouse y redes IoT para automatizar la recopilación de datos de observación.



Los expertos consideran necesario articular tres pilares: investigación, estudio y pronóstico de los recursos y el medio ambiente marinos; gestión integrada de estos recursos; y desarrollo de una economía marina verde. Los datos científicos deben convertirse en insumos directos para la gestión, planificación y supervisión, mientras que las necesidades prácticas del desarrollo marítimo deben plantear nuevos retos a la investigación.



Entre las prioridades figuran pasar de una gestión reactiva a una basada en la predicción, impulsar la IA, el IoT, los datos satelitales, los vehículos autónomos y la observación automatizada, y construir cuanto antes un centro nacional de datos marinos.



También se requiere invertir en tecnologías clave y recursos humanos de alta cualificación, desarrollar el mercado de productos tecnológicos marinos, ampliar la cooperación internacional y renovar los mecanismos institucionales para movilizar recursos sociales y fomentar la participación empresarial./.

VNA