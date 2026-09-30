Vietnam refuerza tareas militares y de defensa para último trimestre de 2026

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, presidió hoy en Hanoi la tercera conferencia de la Comisión Militar Central del mandato 2025-2030, centrada en evaluar los resultados de las tareas militares y de defensa del tercer trimestre y definir las prioridades para los últimos tres meses de 2026.



En su intervención, el secretario general y presidente To Lam, quien también se desempeña como secretario de la Comisión Militar Central, valoró los resultados alcanzados durante el tercer trimestre y subrayó que el cuarto trimestre tiene una importancia decisiva para el cumplimiento de las metas de 2026, que es el primer año de aplicación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.



En este sentido, pidió a la Comisión Militar Central concentrar sus esfuerzos en aplicar con firmeza soluciones para cumplir con los más altos resultados las metas y tareas fijadas para todo el año.



El máximo dirigente vietnamita instó a realizar una revisión integral de las metas y tareas de 2026 y adoptar medidas decididas para alcanzar anticipadamente los objetivos establecidos.



Asimismo, pidió al Ejército mantener una actitud proactiva y sensible ante la situación, evaluar con precisión los acontecimientos y asesorar al Partido y al Estado sobre respuestas estratégicas flexibles y eficaces, evitando la pasividad y los imprevistos, especialmente en cuestiones estratégicas, fronterizas, marítimas, insulares y cibernéticas. También llamó a perfeccionar desde temprano y a distancia las estrategias y planes de salvaguarda de la Patria.



El Ejército debe mantener y elevar su nivel de preparación para el combate, mejorar la calidad del entrenamiento, la educación y los ejercicios, reforzar las acciones durante el período de mayor intensidad de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), además de desplegar activamente planes de defensa civil para responder eficazmente a distintas contingencias, dijo.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



El líder exhortó a la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa a preparar oportunamente los proyectos y planes para las grandes efermérides en 2030, con especial atención a la organización coordinada de las actividades conmemorativas y los desfiles con motivo del centenario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam.



Hizo hincapié asimismo en la necesidad de renovar y mejorar la eficacia de la construcción de un Ejército con solidez política y de un Comité partidista transparente, fuerte e integral en las fuerzas armadas. Pidió fortalecer la educación política y el liderazgo ideológico, promover los valores culturales y las cualidades de los “Soldados del Tío Ho”, así como impulsar la campaña 500 días y noches para la búsqueda, recogida e identificación de restos de mártires.



Al mismo tiempo, destacó la necesidad de identificar con precisión los principales cuellos de botella y aplicar soluciones decisivas para generar avances en programas, proyectos y esquemas. Instó a cumplir decididamente las metas de autonomía en investigación, fabricación y producción de productos de la industria de defensa, así como de armamento y equipamiento moderno y avanzado.



Además, pidió completar con altos estándares de calidad las tareas de logística, técnica, finanzas, economía de defensa, reforma administrativa y transformación digital.



En materia de integración internacional y diplomacia de defensa, el secretario general y presidente To Lam urgió elevar aún más la eficacia de las actividades, preparar y organizar con éxito la tercera edición de la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam en 2026 y contribuir así a promover el prestigio internacional del Ejército Popular y del país. En particular, abogó por coordinar adecuadamente los preparativos para la Cumbre del APEC 2027.



Según el informe presentado en la conferencia, durante el tercer trimestre de 2026, la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa cumplieron eficazmente su función de asesoramiento estratégico al Partido y al Estado en materia militar, de defensa y de salvaguarda de la Patria. Mantuvieron una evaluación precisa de la situación y propusieron oportunamente orientaciones y soluciones para preservar la iniciativa y prevenir imprevistos./.