Política

Comité Permanente del Parlamento propone dar prioridad a licitaciones nacionales

El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) debatió hoy el proyecto de ley revisada sobre licitaciones y el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Inversiones, durante la segunda fase de su sexta reunión.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Nguyen Thi Hong habla en el evento. (Fuente: VNA)
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional Nguyen Thi Hong habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) debatió hoy el proyecto de ley revisada sobre licitaciones y el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Inversiones, durante la segunda fase de su sexta reunión.

Al presentar el proyecto de ley revisada sobre licitaciones, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, señaló que la propuesta, integrada por ocho capítulos y 60 artículos, tiene como objetivos simplificar los procedimientos, acortar los plazos de ejecución de los proyectos, reforzar la descentralización y la delegación de competencias, mejorar la eficacia de la gestión estatal, así como abordar las infracciones y resolver las reclamaciones relacionadas con las actividades de licitación.

Al presentar el informe de evaluación preliminar, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la AN, Phan Van Mai, indicó que la mayoría de las opiniones respaldaba la modificación de la ley mediante un procedimiento abreviado para eliminar dificultades y obstáculos, simplificar los trámites, reforzar la descentralización y movilizar recursos para la inversión en desarrollo.

Dado que la Ley de Licitaciones de 2023 ha sido modificada en cinco ocasiones desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2024, el órgano permanente de la Comisión de Economía y Finanzas de la AN pidió realizar evaluaciones exhaustivas de impacto y ampliar las consultas, limitando las modificaciones a cuestiones cuya aplicación práctica esté suficientemente clara. Asimismo, solicitó revisar el marco jurídico para garantizar su coherencia y una aplicación uniforme.

En materia de competencia, incentivos y licitaciones nacionales, el Comité Permanente de la AN propuso mantener los principios y condiciones esenciales para garantizar la independencia y la competitividad de contratistas e inversores.

También consideró necesario revisar los mecanismos de preferencia, los paquetes de licitación reservados y los requisitos relativos a bienes, contratistas y subcontratistas nacionales, a fin de evitar restricciones innecesarias a la competencia.

En este sentido, la mayoría de las opiniones coincidió en que la ley debe mantener los principios y condiciones fundamentales para asegurar la independencia y competitividad de contratistas e inversores. Asimismo, se planteó revisar los mecanismos de preferencia, la reserva de paquetes de licitación y las exigencias sobre el uso de bienes, contratistas y subcontratistas nacionales para evitar restricciones innecesarias a la competencia.

El Comité subrayó que la prioridad concedida a la capacidad nacional debe estar vinculada a la capacidad de suministro, a una competencia efectiva en el mercado y a la compatibilidad con los compromisos internacionales de Vietnam.

También pidió establecer normas más claras sobre la colusión, el fraude y otras conductas que perjudiquen la equidad y la transparencia, así como medidas para prevenir conflictos de intereses. En cuanto al ámbito de aplicación y la autonomía de la ley en materia de adquisiciones y licitaciones, señaló que la mayoría de las opiniones abogaba por delimitar con mayor claridad la Ley de Licitaciones y la legislación sectorial, así como por establecer principios claros para los casos sujetos a distintas normativas.

Asimismo, destacó la necesidad de precisar el alcance y los límites de la autonomía en la toma de decisiones, las competencias y la responsabilidad última, vinculándolos a la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de supervisión posterior.

La vicepresidenta de la AN, Nguyen Thi Hong, destacó que la ley revisada tiene un amplio alcance, ya que afecta directamente a la gestión y utilización del capital y los activos estatales, así como a las operaciones de organismos públicos, empresas, contratistas e inversores.

Pidió una simplificación sustancial de los procedimientos, una mayor autonomía acompañada de responsabilidad y una transición de un modelo de gestión basado en los procedimientos a otro centrado en la calidad, la eficiencia y los resultados.

Señaló que las normas sobre descentralización y delegación de competencias deben definir claramente las atribuciones, los límites y la rendición de cuentas, evitando al mismo tiempo duplicidades, vacíos legales e interpretaciones divergentes.

Respecto al proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Inversiones, Nguyen Thi Hong pidió al organismo redactor facilitar las actividades de los inversores, garantizando al mismo tiempo la gestión de riesgos, el uso eficaz de los recursos y la protección de los intereses nacionales.

También subrayó la necesidad de revisar y perfeccionar las normas sobre incentivos a la inversión y apoyo especial a la inversión, la aprobación de inversores y los casos exentos de los procedimientos de subasta y licitación.

Durante la sesión, el Comité Permanente de la AN también examinó el informe sobre la liquidación definitiva del presupuesto estatal correspondiente a 2025./.

VNA
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