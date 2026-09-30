Política

Ceremonia de homenaje y sepultura de los restos de 30 soldados caídos por la Patria

En un ambiente solemne y emotivo, se celebró hoy una ceremonia de homenaje y sepultura de los restos de 30 soldados caídos por la Patria en el cementerio de mártires de Quang Tri, ubicado en la provincia homónima centrovietnamita.

Oficiales y soldados se preparan para llevar a cabo la ceremonia de sepultura de los restos de mártires en el Cementerio de Mártires de Quang Tri. (Foto: VNA)
Oficiales y soldados se preparan para llevar a cabo la ceremonia de sepultura de los restos de mártires en el Cementerio de Mártires de Quang Tri. (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) – En un ambiente solemne y emotivo, se celebró hoy una ceremonia de homenaje y sepultura de los restos de 30 soldados caídos por la Patria en el cementerio de mártires de Quang Tri, ubicado en la provincia homónima centrovietnamita.

El acto fue organizado por el Comité Provincial del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam de Quang Tri.

Los delegados depositaron ofrendas florales, encendieron incienso y guardaron un minuto de silencio en memoria de los soldados caídos por la Patria. La ceremonia rindió homenaje a quienes sacrificaron su juventud y su vida por la independencia y la libertad del país, así como por la felicidad del pueblo.

En su discurso conmemorativo, Le Van Bao, vicepresidente del Comité Popular provincial y jefe del Comité Directivo 515 de Quang Tri, expresó su profunda gratitud a los soldados caídos en combate y destacó que sus sacrificios constituyen un símbolo de patriotismo, valentía y aspiración a la independencia y la libertad. Estos sacrificios contribuyeron a conquistar la paz y la independencia de las que disfruta hoy el país.

En el marco de la campaña de 500 días y noches, destinada a acelerar la búsqueda, repatriación e identificación de los restos de soldados caídos por la Patria, el Equipo n.º 2 de búsqueda y repatriación, dependiente del Mando Militar de Quang Tri, realizó labores de prospección en cuatro emplazamientos de la localidad de Quang Tri y recuperó los restos de 30 soldados, algunos de los cuales habían sido enterrados en fosas comunes.

Tras la ceremonia, los delegados y la guardia de honor acompañaron solemnemente los restos hasta el lugar de inhumación. Después de largos años, los 30 soldados se reunieron así con sus compañeros en el cementerio de los mártires de Quang Tri, en un acto que contó con el reconocimiento de las autoridades y la población.

El cementerio de los mártires de Quang Tri alberga actualmente los restos de 795 soldados caídos por la Patria./.

VNA
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Campaña de 500 días y noches

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