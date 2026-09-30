Comité Permanente de Asamblea Nacional de Vietnam concluye su sexta reunión

​

Hanoi (VNA)-El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam concluyó hoy la agenda de su sexta reunión luego de seis días de trabajo, bajo auspicio de su presidente Tranh Thanh Man.

Al intervenir en el evento, el titular legislativo reconoció y valoró altamente la preparación seria, los esfuerzos y la determinación de los organismos de la Asamblea Nacional, el Gobierno y las entidades competentes, así como la participación responsable, proactiva y eficaz de los miembros del Comité Permanente de la AN, los viceprimeros ministros y los ministros.

Como resultado, la mayoría de los contenidos planteados en el programa de trabajo se compeletaron, mientras el Comité Permanente de la Asamblea Nacional examinó y aportó observaciones sobre los nuevos asuntos cuyos expedientes y documentos estaban completos, destacó.

En la ocasión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional examinó 36 asuntos, entre ellos el balance del primer período extraordinario de sesiones, aprobó la Resolución sobre el Programa Legislativo de 2027 y otras tres resoluciones de su autoridad; al mismo tiempo, centró su atención en revisar y emitir opiniones sobre 29 proyectos de ley y resoluciones que se presentarán al órgano legislativo en su segundo período de sesiones, compartió.

El dirigente exigió a las agencias competentes incorporar urgentemente todas las opiniones acordadas en la conferencia y completar los contenidos, garantizando su calidad y enviándolos a los diputados de la Asamblea Nacional dentro del plazo establecido para servir de base al segundo período de sesiones; especialmente en el caso de los proyectos de ley, que deben ser revisados y perfeccionados cuidadosamente en aras de garantizar disposiciones rigurosas, científicas y viables.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

También hizo especial hincapié en la necesidad de revisar la coherencia y la uniformidad entre los proyectos de ley, especialmente en el contexto de la modificación y complementación simultáneas de numerosas disposiciones directamente relacionadas entre sí; no debe haber duplicaciones ni solapamientos, entre otros aspectos.

En cuanto al Programa Legislativo de 2027, pidió ponerlo en práctica de inmediato; la inclusión de un proyecto en el Programa debe considerarse un compromiso de los organismos competentes con el ritmo de trabajo y la calidad, y no simplemente la incorporación de un nuevo asunto a la lista.

La implementación del Programa servirá de base para evaluar los indicadores clave de desempeño (KPI), remarcó. Los organismos encargados de la redacción deberán rendir cuentas ante el Comité Permanente de la Asamblea Nacional por cualquier tarea legislativa que no se complete o se retrase, instó.

Se prevé que, durante el segundo período de sesiones, la Asamblea Nacional examine y apruebe 38 leyes y siete resoluciones de carácter normativo. El volumen de trabajo se ve muy inmenso, comunicó.

​Al señalar que el tiempo de preparación para la reunión se ve aún limitado, urgió a aprovechar al máximo cada día, cada hora y cada minuto; actuar con la máxima urgencia en la recta final.

Los expedientes y documentos que se presenten en el evento deberán estar completos y rigurosamente elaborados, y ser sometidos a una revisión exhaustiva, como contribución a garantizar que el segundo período de sesiones se celebre con éxito, con un alto sentido de responsabilidad, disciplina, orden, calidad y eficacia, propuso./.

​