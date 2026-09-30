Política

Diplomacia popular fortalece la amistad entre Vietnam y Alemania

La Asociación de Amistad Vietnam-Alemania de Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un encuentro con motivo del 36.º aniversario del Día Nacional de Alemania (3 de octubre de 1990), como muestra de la amistad entre los pueblos de ambas partes.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La Asociación de Amistad Vietnam-Alemania de Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy un encuentro con motivo del 36.º aniversario del Día Nacional de Alemania (3 de octubre de 1990), como muestra de la amistad entre los pueblos de ambas partes.

Al acto asistieron representantes de empresas alemanas, así como miembros de la comunidad alemana que viven, estudian y trabajan en esta ubre survietnamita.

En su intervención, el presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Alemania de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Anh Tuan, repasó los principales hitos de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Alemania y destacó el importante papel de la diplomacia popular en el fortalecimiento de la amistad y el entendimiento mutuo.

En particular, resaltó las contribuciones de los antiguos estudiantes, graduados y trabajadores vietnamitas que estudiaron y trabajaron en Alemania, quienes han servido de puente entre los pueblos de ambos países.

Nguyen Anh Tuan afirmó que, en el futuro, la asociación intensificará las actividades de diplomacia popular para contribuir a una cooperación más efectiva entre Vietnam y Alemania en ámbitos como la economía, la cultura, la educación y la formación profesional.

Asimismo, continuará desempeñando su papel como puente entre los miembros de la asociación, los amigos alemanes y las autoridades competentes, además de ampliar su membresía y atraer a jóvenes que han estudiado o trabajan en Alemania.

Por su parte, el vicecónsul general de Alemania en Ciudad Ho Chi Minh, Philip Marsden, destacó el significado histórico del 3 de octubre para la Alemania moderna y señaló que los vínculos entre los pueblos de ambos países contribuyen de manera activa a dar contenido concreto y dinamismo a la Asociación Estratégica Vietnam-Alemania.

Marsden valoró los esfuerzos de la Asociación de Amistad Vietnam-Alemania de Ciudad Ho Chi Minh para estrechar los lazos entre ambos pueblos. Destacó actividades recientes, como el Seminario sobre Educación celebrado en la Universidad Vietnam-Alemania y el Festival de la Cerveza Alemana en Ciudad Ho Chi Minh, que han creado espacios de intercambio entre estudiantes, científicos, empresas y ciudadanos de ambos países.

Según Marsden, estas iniciativas contribuyen a reforzar el entendimiento mutuo y a hacer que la Asociación Estratégica entre Vietnam y Alemania sea cada vez más dinámica y sólida./.

VNA
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