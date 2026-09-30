ASIAD 2026: Vietnam conquista la medalla de bronce en boxeo

Nagoya (VNA) – La boxeadora vietnamita Luu Diem Quynh se adjudicó la medalla de bronce en la categoría femenina de 75 kilogramos de los Juegos Asiáticos (ASIAD) 2026, tras caer hoy ante la china Bao Ziyi en las semifinales.



La deportista vietnamita no pudo mejorar así el bronce conquistado en la misma categoría en los ASIAD 2022, celebrados en Hangzhou, China.



Frente a Bao Ziyi, campeona asiática y mundial con solo 20 años, Diem Quynh tuvo dificultades para contrarrestar la velocidad, la técnica y la potencia de su rival. La púgil china mantuvo una presión constante y conectó combinaciones rápidas y precisas.



Diem Quynh perdió el primer asalto por puntos y en el segundo recibió una cuenta del árbitro tras encajar un golpe contundente. Aunque intentó reaccionar en el tercer asalto, la vietnamita no pudo cambiar el curso del combate y perdió por 0-5 tras los tres asaltos.



Con este resultado, Diem Quynh suma su segundo bronce consecutivo en los ASIAD en la categoría de 75 kilogramos.



De esta manera, el boxeo vietnamita tiene aseguradas dos medallas en los ASIAD 2026. Previamente, Nguyen Thi Tam protagonizó una destacada actuación al derrotar por 5-0 a la kazaja Alua Balkibekova, vigente campeona mundial, en las semifinales de la categoría femenina de 51 kilogramos, y avanzó a la final por la medalla de oro.



Además del boxeo, los deportistas vietnamitas compitieron este 30 de septiembre en disciplinas como sepak takraw, lucha, judo, tiro y golf. En sepak takraw, los equipos masculino y femenino de cuatro integrantes vencieron respectivamente a Myanmar por 2-1 y a India por 2-0.



Las actuaciones de Luu Diem Quynh y Nguyen Thi Tam vuelven a poner de relieve el papel del boxeo femenino vietnamita en la competición continental./.

VNA