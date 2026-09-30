ASEAN refuerza cooperación regional contra delincuentes fugitivos

Hanoi (VNA)- La declaración conjunta de la Conferencia de Alto Nivel de la ASEAN sobre la Cooperación en la Lucha contra los Delincuentes Fugitivos, celebrada hoy en Hanoi, reafirma el firme compromiso político de los Estados miembros de fortalecer el diálogo, la coordinación y la cooperación regional en este ámbito.



La conferencia, organizada y presidida por el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam con el objetivo de reforzar la coordinación regional para construir una ASEAN respetuosa del Estado de derecho y libre de fugitivos, reunió a los responsables de las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley de Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor Leste y Vietnam.



Durante el encuentro, los participantes intercambiaron opiniones y coincidieron en que la delincuencia transnacional continúa aumentando en la región, con una creciente complejidad y gravedad de delitos como los cometidos mediante alta tecnología, la trata de personas, el terrorismo, el narcotráfico y las estafas en línea.



Los delegados señalaron que la presencia de prófugos de la justicia y de delincuentes que utilizan el territorio de los países de la ASEAN para cometer delitos sigue siendo una preocupación, al afectar la aplicación y el respeto a la supremacía de la ley.



La declaración conjunta expresó especial preocupación por las personas buscadas que permanecen ocultas o residen ilegalmente en la sociedad, al considerar que ello genera riesgos de reincidencia y puede afectar la seguridad, el orden y la tranquilidad pública.



La conferencia también analizó cómo los avances científicos y tecnológicos y la creciente integración internacional han permitido a los fugitivos diversificar sus métodos de evasión, utilizar identidades o fachadas sofisticadas y ocultar su paradero para dificultar las labores de verificación y captura de las fuerzas del orden.



Ante esta situación, los países acordaron intensificar la cooperación internacional para combatir a los delincuentes que utilizan el territorio de un Estado para cometer delitos en otro, así como fortalecer la coordinación en la verificación, detención, recepción y extradición o deportación de personas buscadas. Estas medidas fueron consideradas fundamentales para consolidar una ASEAN respetuosa del Estado de derecho y libre de fugitivos.



En su discurso de clausura, el coronel general Le Van Tuyen, viceministro de Seguridad Pública de Vietnam, destacó que la conferencia permitió evaluar la situación de los delincuentes buscados a nivel nacional y regional, identificar las dificultades y obstáculos existentes y consensuar soluciones estratégicas para mejorar la eficacia de la cooperación mediante mecanismos bilaterales y multilaterales.



El encuentro aprobó la declaración conjunta y el plan de acción de la ASEAN para fortalecer la cooperación en la lucha contra los delincuentes fugitivos. Ambos documentos contemplan ámbitos como el marco jurídico, el intercambio de información, el desarrollo de capacidades y la concienciación comunitaria, la aplicación de la ley, la asistencia judicial recíproca en materia penal y la extradición, de conformidad con las legislaciones nacionales, las normas de los Estados miembros y el derecho internacional aplicable.



La declaración conjunta reafirma la voluntad política de los países de la ASEAN de prevenir y combatir la delincuencia vinculada a fugitivos y acuerda institucionalizar la conferencia como un mecanismo duradero y esencial de cooperación.



Esta iniciativa contribuirá a reforzar la seguridad y la estabilidad regionales y a promover una ASEAN segura, estable y próspera, en apoyo de la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045./.

VNA