Vietnam acoge una conferencia de ASEAN sobre lucha contra fugitivos

Hanoi (VNA) – Los responsables de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los países de la ASEAN se reunieron hoy en Hanoi, con motivo de una conferencia sobre la cooperación en la lucha contra los delincuentes buscados por la justicia, con el objetivo de reforzar la coordinación regional para construir una ASEAN respetuosa del Estado de derecho y libre de fugitivos.



La Conferencia de Alto Nivel de la ASEAN sobre la Cooperación en la Lucha contra los Delincuentes Fugitivos fue organizada por el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.



En su discurso de apertura, el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, señaló que, en un contexto de creciente globalización e integración internacional, la delincuencia transnacional en general, y los delitos cometidos por personas buscadas por la justicia en particular, son cada vez más complejos, lo que plantea importantes desafíos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley tanto en la región como en el resto del mundo.



Desde principios de 2026, la delincuencia transnacional vinculada a los países de la ASEAN ha seguido aumentando debido a las tendencias delictivas mundiales y regionales, así como a los cambios socioeconómicos internos. Entre los delitos que más preocupan figuran el tráfico de drogas, la trata de personas y el fraude cibernético, cometidos mediante métodos cada vez más sofisticados, afirmó.



También ha aumentado el número de fugitivos y de personas que aprovechan el territorio de los Estados miembros de la ASEAN para cometer delitos, lo que afecta gravemente al respeto del Estado de derecho y debilita el sistema de justicia penal, señaló Quang. Esta situación, añadió, plantea desafíos cada vez mayores y pone de relieve la necesidad de reforzar la cooperación internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, tanto dentro como fuera de la región, para combatir la delincuencia transnacional.



Luong Tam Quang afirmó que la ASEAN constituye un mecanismo de cooperación multilateral de gran importancia y estrechamente vinculado con Vietnam. A lo largo de sus más de 30 años como miembro de la agrupación, Vietnam ha presentado numerosas iniciativas y realizado importantes contribuciones para promover una ASEAN unida, fuerte y autosuficiente, así como para reforzar su papel central en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad regionales.



Con el objetivo de fortalecer la cooperación en la lucha contra los delincuentes buscados por la justicia en el marco de la ASEAN, Vietnam propuso, durante la 47.ª Cumbre de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur (Malasia) en 2025, una iniciativa para adoptar una Declaración de los Líderes de la ASEAN sobre el fortalecimiento de la eficacia de la cooperación en la localización de fugitivos.



La adopción de esta declaración sentó una base importante para que Vietnam y los demás países de la ASEAN intensifiquen la coordinación en la verificación, detención y gestión de personas buscadas por la justicia, en consonancia con el objetivo de convertir a la ASEAN en un modelo de lucha contra la delincuencia transnacional y avanzar hacia una región libre de delitos.



La conferencia constituye un foro clave para que los altos responsables de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la ASEAN estrechen sus vínculos y refuercen la cooperación en la lucha contra los fugitivos, contribuyendo así a la implementación efectiva del Plan de Acción de la ASEAN para Combatir la Delincuencia Transnacional (2026-2035).



Asimismo, el evento puso de manifiesto el compromiso de Vietnam, como miembro activo, proactivo y responsable, con los mecanismos de cooperación multilateral de la ASEAN en materia de seguridad y prevención y lucha contra la delincuencia, contribuyendo a preservar la paz y la seguridad tanto en cada Estado miembro como en toda la región, subrayó.



El ministro expresó su confianza en que la conferencia permitirá establecer un mecanismo de cooperación nuevo y eficaz entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los países de la ASEAN para combatir a los delincuentes buscados por la justicia, contribuyendo a la implementación efectiva de la Visión de la Comunidad Regional 2045.



La conferencia incluye sesiones plenarias, debates y reuniones de trabajo destinadas a alcanzar acuerdos sobre las orientaciones estratégicas para combatir a los delincuentes buscados por la justicia en el próximo periodo, con especial atención a la declaración conjunta de la conferencia y al plan de acción conjunto de la ASEAN para fortalecer la cooperación en la lucha contra los fugitivos./.

VNA