Nueva autopista conecta región occidental vietnamita con aeropuerto de Long Thanh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La autopista Ben Luc-Long Thanh tiene previsto entrar en servicio esta noche, lo que establecerá una conexión directa entre la región occidental y el sudeste de Vietnam.



La nueva vía permitirá reducir significativamente el tiempo de desplazamiento desde la región occidental hacia la región de Vung Tau y el puerto de aguas profundas de Cai Mep - Thi Vai en Ciudad Ho Chi Minh, así como el aeropuerto de Long Thanh y el puerto de Phuoc An en la ciudad de Dong Nai.



Una nueva conexión para acercar el occidente al aeropuerto de Long Thanh



La autopista Ben Luc - Long Thanh, cuyo inversor es la Corporación de Inversión y Desarrollo de Autopistas de Vietnam (VEC), ha sido completada y está lista para su puesta en servicio. Las obras comenzaron en julio de 2014 y el proyecto constituye una infraestructura clave de importancia nacional dentro del conjunto de la autopista Norte-Sur.



Con una longitud total de 57,8 kilómetros y una inversión de aproximadamente 1,14 mil millones de dólares, la vía atraviesa la provincia de Tay Ninh, Ciudad Ho Chi Minh y la ciudad de Dong Nai.



El punto inicial se conecta con la autopista Ciudad Ho Chi Minh - Trung Luong, mientras que el punto final enlaza con la Ruta Nacional 51 y la autopista Bien Hoa - Vung Tau en el nudo vial de Tan Hiep, situado a unos 10 kilómetros del aeropuerto de Long Thanh.



A lo largo del trazado se han construido más de 20 kilómetros de puentes y pasos elevados, incluidos los dos grandes puentes atirantados Binh Khanh y Phuoc Khanh. Ambos cuentan con torres de 155 metros de altura y un gálibo de navegación de 55 metros, suficiente para permitir el paso de buques de más de 30.000 toneladas.



Vista del puente Phuoc Khanh en la autopista Ben Luc-Long Thanh (Foto: VNA)



El puente Binh Khanh, que cruza el río Soai Rap, quedó terminado en diciembre de 2025. El puente Phuoc Khanh, sobre el río Long Tau y que conecta Ciudad Ho Chi Minh con Dong Nai, fue completado y superó con éxito las pruebas de carga el 25 de septiembre, permitiendo cerrar la conexión de toda la autopista.



Durante los 12 años de ejecución, el proyecto sufrió una suspensión temporal entre 2019 y 2023 debido a causas objetivas. Una vez resueltos los obstáculos, las obras se reanudaron con intensidad y permitieron poner en servicio los primeros casi 30 kilómetros durante la primera mitad de 2025. La finalización del puente Phuoc Khanh permitió completar la interconexión de toda la ruta Ben Luc - Long Thanh.



Normas de circulación en la autopista Ben Luc - Long Thanh



De acuerdo con el plan de organización del tráfico, la autopista permitirá la circulación de todos los automóviles, excepto los vehículos de gran tonelaje o con exceso de gálibo que no cuenten con autorización.



El límite máximo de velocidad será de 90 kilómetros por hora (km/h) en el tramo comprendido entre el nudo de la autopista Ciudad Ho Chi Minh - Trung Luong y el acceso al puente Binh Khanh; de 80 km/h desde este último punto hasta el final del tramo de acceso al puente Phuoc Khanh; y nuevamente de 90 km/h hasta el final de la autopista. La velocidad mínima será de 60 km/h en todos los tramos.



En los puentes Binh Khanh y Phuoc Khanh, cuando se emitan alertas por vientos de fuerza 7 u 8, los conductores deberán reducir preventivamente la velocidad por debajo de 60 km/h. Si se registran vientos de fuerza 9 o superiores, o se aproxima un tifón de gran intensidad y las autoridades ordenan el cierre de los puentes, los vehículos deberán seguir las instrucciones de regulación y desvío del tráfico.



Los camiones de más de 7,5 toneladas y los autobuses con más de 29 plazas deberán circular por el carril número 2, mientras que el resto de los vehículos podrá utilizar ambos carriles.



La entrada en servicio de la autopista genera gran expectativa entre los ciudadanos, ya que permitirá acortar considerablemente los tiempos de viaje entre distintas localidades.



N.V.T., residente en Ciudad Ho Chi Minh, señaló que, con la apertura completa de la autopista, espera reducir en más de 60 minutos el tiempo necesario para viajar a su localidad natal en Dong Nai, en comparación con el trayecto anterior, que frecuentemente le obligaba a circular por vías congestionadas para acceder a la autopista Ciudad Ho Chi Minh - Long Thanh - Dau Giay./.