Provincia de An Giang refuerza control de la flota pesquera para combatir pesca ilegal

An Giang, Vietnam (VNA) - La provincia de An Giang intensifica el control de la flota pesquera para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con especial atención a los buques “3 no” y aquellos considerados de alto riesgo, en el marco de los esfuerzos de Vietnam para levantar la tarjeta amarilla de la Comisión Europea (CE).



Las autoridades provinciales priorizan los buques con licencias o certificados de registro vencidos, aquellos que han perdido durante largo tiempo la conexión con el sistema de monitoreo de buques (VMS), los que presentan riesgo de incursión en aguas extranjeras y los que permanecen en tierra.



Mediante el VMS, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de An Giang ha identificado 551 buques de 15 metros o más que, pese a estar registrados, no cumplen las condiciones para operar. En total, la provincia ha elaborado una lista de 889 buques que incumplen los requisitos para someterlos a seguimiento, inspección y tratamiento conforme a la normativa.



Los buques que no reúnen las condiciones para operar son incluidos en listas públicas y sometidos a un seguimiento semanal de su ubicación mediante registros e imágenes. Sus propietarios deben retirar los equipos de pesca cuando dejan de cumplir los requisitos legales. Además, la provincia ha cancelado el registro de 58 buques que ya no pueden o no continuarán operando.



An Giang también refuerza la aplicación de tecnologías digitales en la gestión pesquera. El sistema electrónico de trazabilidad de productos pesqueros (eCDT) está conectado entre la Guardia Fronteriza, las autoridades portuarias y la Subdirección de Pesca y Vigilancia Pesquera. Actualmente, el 100% de los buques que entran o salen de los puertos provinciales realizan las declaraciones obligatorias mediante este sistema.



El VMS permite supervisar las actividades de los buques en el mar. Desde principios de 2026, las autoridades provinciales han impuesto 168 sanciones administrativas a 92 buques por infracciones relacionadas con el VMS, por un valor total de 212 millones de dólares.



Entre el 1 de enero de 2024 y el 9 de septiembre de 2026, autoridades extranjeras detuvieron 62 buques pesqueros de An Giang por presuntas incursiones en aguas extranjeras. La provincia ha concluido el tratamiento de 36 casos, incluidos 34 sancionados administrativamente y uno remitido a la vía penal.



Para cumplir las recomendaciones formuladas por la CE durante su quinta inspección, An Giang estableció un grupo de trabajo intersectorial y asignó tareas concretas a organismos y localidades, vinculadas a indicadores, plazos y resultados específicos.



En los próximos meses, la provincia continuará revisando y resolviendo los casos pendientes de infracciones en aguas extranjeras, controlando los buques que no reúnen condiciones para operar y aquellos con señales de incumplimiento de las normas del VMS.



También intensificará las inspecciones en puertos y en el mar, especialmente sobre los buques de alto riesgo, y reforzará el intercambio de datos mediante los sistemas VMS, eCDT y la base de datos de gestión de la flota pesquera./.

VNA