Sociedad

Vietnam rescata a tripulante intoxicado de buque liberiano

La embarcación SAR 272, operada por el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Vietnam, rescata a un tripulante del MSC HERMES III, afectado por la inhalación de gases tóxicos, y lo traslada a tierra para recibir atención médica.

Trasladan a un paciente extranjero a tierra para recibir tratamiento médico. (Foto: VNA)
Trasladan a un paciente extranjero a tierra para recibir tratamiento médico. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)-La embarcación SAR 272, operada por el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Vietnam, cumplió con éxito el traslado a tierra a un tripulante del buque *MSC HERMES III*, de bandera liberiana, que se encontraba inconsciente, debido a la inhalación de gases tóxicos, para recibir tratamiento médico.

Con anterioridad, el Centro recibió el 28 del presente mes una solicitud de la empresa MSC Vietnam, solicitando asistencia médica urgente y el rescate de un marinero del buque MSC HERMES III; quien presentaba síntomas anormales y vómitos antes de perder el conocimiento, encontrándose en estado crítico y con riesgo vital.

En ese momento, el barco MSC HERMES III se encontraba en ruta hacia las aguas del barrio de Vung Tau, Ciudad Ho Chi Minh, para realizar trabajos de reparación y mantenimiento.

​Las fuerzas de rescate mantuvieron una comunicación constante y una estrecha coordinación con el buque MSC HERMES III y las autoridades competentes con vistas a poner en marcha el plan más adecuado y reducir al mínimo el tiempo necesario para trasladar al afectado a tierra.

A primera hora de la mañana del 29 de septiembre, la embarcación SAR 272 atracó en el muelle de su unidad y entregó al paciente a las autoridades competentes para su traslado al hospital y recibir tratamiento./.

VNA
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