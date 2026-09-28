Sociedad

Khanh Hoa redobla esfuerzos para cumplir recomendaciones de la CE sobre pesca IUU

Khanh Hoa intensifica el control de la flota y la trazabilidad para cumplir las recomendaciones de la CE y combatir la pesca IUU.

La guardia fronteriza, en coordinación con otras fuerzas operativas, organiza una campaña de sensibilización dirigida a los pescadores del puerto de Hon Ro, en el distrito de Nam Nha Trang, provincia de Khanh Hoa. (Foto: VNA)
La guardia fronteriza, en coordinación con otras fuerzas operativas, organiza una campaña de sensibilización dirigida a los pescadores del puerto de Hon Ro, en el distrito de Nam Nha Trang, provincia de Khanh Hoa. (Foto: VNA)

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Khanh Hoa está concentrando recursos para cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con medidas destinadas a reforzar el control de la flota y prevenir las infracciones en aguas extranjeras.

En el puerto pesquero de Hon Ro, las autoridades intensifican el control de los buques, la supervisión de sus rutas mediante sistemas de monitoreo, los procedimientos de entrada y salida de puerto y la trazabilidad de los productos pesqueros. Al mismo tiempo, se ha reforzado la concienciación entre los pescadores sobre el cumplimiento de las normas contra la pesca IUU.

Khanh Hoa cuenta actualmente con 5.120 buques pesqueros de seis metros o más de eslora, todos marcados, registrados, autorizados para faenar y actualizados en la base de datos nacional VNFishbase, lo que representa una cobertura del 100%.

Las fuerzas de guardia fronteriza coordinan con las autoridades pesqueras y otras entidades la divulgación de las normas, las patrullas y la gestión de las embarcaciones. Los buques que no cumplen los requisitos no reciben autorización para salir al mar, mientras que los datos sobre la flota se actualizan periódicamente en sistemas digitales para facilitar el seguimiento y control.

El Comité Popular provincial ha aprobado un plan para abordar las recomendaciones formuladas por la CE durante su quinta inspección, con el objetivo de resolver las deficiencias pendientes, fortalecer la gestión estatal y controlar las actividades pesqueras desde las zonas de captura hasta los puertos y la trazabilidad de los productos.

Durante el “Mes de Acción Intensiva”, la provincia concentra recursos en la gestión de la flota, las bases de datos VNFishbase, los sistemas de monitoreo de buques (VMS) y de control electrónico de desembarques (eCDT), la trazabilidad y la gestión de los expedientes de infracciones. Khanh Hoa se compromete a impedir que los buques que no cumplan los requisitos salgan a faenar.

Las autoridades también revisan y resuelven los casos pendientes, establecen mecanismos de seguimiento para los buques y pescadores con alto riesgo de infracción y aceleran la transformación digital bajo el principio de “correcto, completo, limpio, actualizado, unificado y compartido”, con el objetivo de asignar a cada embarcación un código de identificación y un expediente electrónico único.

Paralelamente, la provincia impulsa medidas de reconversión profesional y desguace de los buques que ya no tienen demanda de explotación, como parte de sus esfuerzos por desarrollar una pesca sostenible./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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