Vietnam refuerza la innovación como motor de crecimiento económico en la nueva era

Hanoi (VNA) - La innovación está consolidando cada vez más su papel como motor importante del crecimiento, el aumento de la productividad, la competitividad y la resiliencia de la economía vietnamita.

Los avances registrados en el Índice Mundial de Innovación (GII) de 2026, junto con la mejora de las políticas y del ecosistema de innovación, muestran que Vietnam está pasando gradualmente de la concienciación a la acción, situando la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares del nuevo modelo de desarrollo.

Según el Informe del GII 2026 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Vietnam ocupa el puesto 43 entre 139 países y economías, un puesto más alto que en 2025; mantiene el segundo lugar entre los países de ingresos medianos bajos y el tercero en la ASEAN, después de Singapur y Malasia. Desde 2016, la posición de Vietnam en el GII ha mejorado 16 puestos, del 59 al 43. El subíndice de resultados de innovación avanzó dos puestos, hasta el 35.

Algunos indicadores de resultados también registraron mejoras. Las solicitudes de patentes por país de origen subieron al puesto 63; la producción de alta tecnología, al 25; la complejidad de la producción y las exportaciones, al 44; y las solicitudes de diseños industriales por país de origen, al 48. Vietnam mantiene fortalezas en las exportaciones de alta tecnología y de bienes creativos, así como en las importaciones de alta tecnología y el crecimiento de la productividad laboral.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, señaló que estos resultados reflejan la aplicación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el avance en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional. Según el ministro, se han incrementado los recursos de inversión, se ha ido perfeccionando el sistema de políticas y leyes, y se ha intensificado la participación del Estado, las empresas, los institutos de investigación y las universidades.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, señala que estos resultados reflejan la aplicación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político (Fuente: VNA)

No obstante, el GII 2026 también muestra que los resultados en materia de conocimiento, especialmente las patentes y publicaciones científicas, aún no han mejorado en la medida esperada. Asimismo, persisten limitaciones en los recursos humanos altamente cualificados y en algunos indicadores relacionados con la educación, la investigación y la mano de obra cualificada.

La Estrategia de Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación hasta 2030, modificada y complementada mediante la Decisión 604/QD-TTg, de fecha 2 de abril de 2026, establece como objetivo situar a Vietnam entre los 40 países líderes mundiales en el GII. La inversión social total en investigación y desarrollo deberá alcanzar al menos el 2% del PIB, con más del 60% procedente de fuentes extrapresupuestarias; las publicaciones científicas internacionales deberán crecer un promedio del 10% anual, y las solicitudes de patentes y títulos de protección de patentes, entre un 16% y un 18% anual.

Se prevé que más del 40% de las empresas desarrollen actividades de innovación y que al menos el 30% de los resultados de investigación de institutos y universidades sean comercializados.

Para alcanzar estos objetivos, Vietnam continuará perfeccionando el marco institucional, movilizando recursos sociales, desarrollando infraestructuras y recursos humanos altamente cualificados, fortaleciendo los vínculos entre el Estado, las empresas, los institutos de investigación y las universidades, e impulsando la transferencia y comercialización de tecnologías y el desarrollo del ecosistema de emprendimiento innovador.

De acuerdo con el Decreto 268/2025/ND-CP, el 1 de octubre de cada año se celebra el Día Nacional de la Innovación (INNOVATION DAY). En 2026, el evento tiene como lema “La innovación, motor del desarrollo de toda la sociedad”, con una serie de actividades del 3 al 5 de octubre, incluidos foros, exposiciones, presentación de informes, conexión entre oferta y demanda tecnológica y promoción de la transferencia y aplicación de nuevas soluciones.

La ceremonia de inauguración está prevista para el 4 de octubre en el Centro Nacional de Convenciones, junto con la presentación del Informe Anual sobre Innovación 2026, el Índice Provincial de Innovación (PII) 2026 y la entrega de premios del concurso “Iniciativas Científicas” 2026.

El Día Nacional de la Innovación contribuirá a difundir el espíritu innovador, fortalecer la conexión de recursos y convertir las políticas sobre ciencia, tecnología e innovación en acciones concretas, contribuyendo así a alcanzar los objetivos de desarrollo nacional en la nueva etapa./.

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