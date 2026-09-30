Vietnam aplica tecnología GIS para priorizar el desminado

Hanoi (VNA) - El Centro Nacional de Acción contra las Minas de Vietnam (VNMAC), en coordinación con la Organización de Ayuda Popular de Noruega (NPA), organizó hoy un seminario sobre la aplicación de la tecnología del sistema de información geográfica (GIS) para mejorar la gestión de las consecuencias de las minas y los restos explosivos de guerra.

El seminario permitió compartir los resultados de un estudio piloto destinado a desarrollar un método de determinación de prioridades basado en una plataforma GIS en la provincia central de Quang Ngai.

El estudio combina datos sobre bombardeos durante la guerra, resultados de estudios de campo, densidad de población, planificación del uso del suelo y otros factores socioeconómicos para elaborar mapas de prioridades, con el fin de mejorar la eficacia de la gestión de las consecuencias de las minas y los restos explosivos de guerra en Vietnam.

El subdirector general permanente del VNMAC Ha Dinh Huong señaló que, aunque la guerra ha quedado atrás, las minas y los restos explosivos de guerra siguen representando un desafío para la seguridad de la población y el desarrollo socioeconómico sostenible en numerosas localidades.

En los últimos años, el Partido, el Estado y el Ministerio de Defensa han prestado especial atención a esta labor, movilizando recursos y reforzando la cooperación internacional para acelerar la liberación de tierras contaminadas.

Según Ha Dinh Huong, la identificación de las zonas prioritarias para el desminado y la limpieza de restos explosivos se basaba anteriormente principalmente en los mapas de zonas sospechosas de contaminación (BMA). Sin embargo, la superficie afectada es muy extensa, mientras que los recursos financieros, humanos y materiales son limitados. Por ello, el uso exclusivo de datos sobre contaminación no permite distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades urgentes de desarrollo de cada localidad.

Ante esta situación, se necesita una herramienta científica y visual capaz de transformar los datos técnicos en decisiones estratégicas sobre la asignación de recursos.

Sobre esta base, el VNMAC, en coordinación con la NPA y con financiación del Gobierno de Estados Unidos, llevó a cabo un estudio piloto en Quang Ngai. El método integra cinco grupos de criterios: densidad de minas; superficie sospechosa de contaminación; densidad de población, a partir de datos sobre el número de viviendas; superficie de puntos críticos de riesgo de accidentes; y cambios en el uso del suelo conforme a la planificación de desarrollo para el período 2021-2030.

A partir de estos criterios, el modelo clasifica los niveles de riesgo y los representa en mapas por comuna y por cuadrículas de 500 x 500 metros. Estos mapas constituyen una base para ayudar a las autoridades de distintos niveles a distribuir de manera más precisa y eficaz los recursos destinados al desminado y la eliminación de restos explosivos.

En el seminario, los participantes debatieron medidas para perfeccionar el conjunto de indicadores de prioridad, garantizando su rigor científico, viabilidad y adaptación a las condiciones de cada localidad. También propusieron una hoja de ruta para construir una plataforma común de datos GIS.

El representante de Quang Ngai consideró que, para convertir los resultados del estudio en una herramienta eficaz, es necesario establecer un mecanismo de actualización de datos bidireccional y continuo, promover una plataforma común de intercambio de datos (WebGIS) y reforzar la capacitación y transferencia técnica a los funcionarios de base para aprovechar mejor las aplicaciones tecnológicas./.

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