Vietnam ofrece hasta 192 mil dólares para cada proyecto de innovación tecnológica con IA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Fondo Nacional de Innovación Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ofrece hasta 3 mil millones de dongs (más de 192 mil dólares) por cada proyecto de innovación tecnológica con aplicación de inteligencia artificial (IA), en el marco de su convocatoria de propuestas para 2026 y las orientaciones de apoyo y financiación para 2027.



El Fondo organizó esta tarde en Ciudad Ho Chi Minh un seminario para presentar la convocatoria y las nuevas orientaciones, en un contexto en el que la rápida evolución de la IA exige que la investigación aplicada responda a problemas concretos de las empresas y el mercado, con la participación conjunta de universidades, institutos de investigación y empresas desde la identificación de las necesidades hasta el desarrollo de soluciones.



Según el plan para 2026, se prevé seleccionar 15 proyectos, con un plazo de ejecución no superior a 12 meses. La financiación del presupuesto estatal podrá alcanzar los 3 mil millones de dongs por proyecto, sin superar el 50% de su costo total, mientras que las empresas deberán aportar en efectivo al menos el 50% restante.



El objetivo no es simplemente aumentar el número de proyectos de IA, sino desarrollar soluciones aplicables en la práctica, capaces de ayudar a las empresas a resolver problemas de producción y negocios y de formar equipos de ingenieros y especialistas con experiencia práctica.



A partir de 2027, el Fondo prevé seleccionar 50 proyectos al año. Las organizaciones y empresas que presenten propuestas deberán contar con un problema concreto que pueda resolverse mediante IA, disponer de datos y estar preparadas para colaborar. Los proyectos de innovación tecnológica podrán recibir financiación en tres ámbitos: sustitución de tecnologías importadas; dominio y nacionalización de tecnologías; y transferencia legal de tecnología.



Junto con la financiación de proyectos, el Fondo implementará un mecanismo de apoyo a los intereses de préstamos destinados a proyectos y planes de inversión que incluyan actividades de aplicación, transferencia e innovación tecnológica.



Al intervenir en el seminario, el viceministro de Ciencia y Tecnología Hoang Minh señaló que ambos instrumentos se complementan: la financiación permite compartir los riesgos durante la finalización, prueba e integración de tecnologías, mientras que el apoyo a los intereses contribuye a reducir el costo del capital para que las empresas inviertan, amplíen sus operaciones e incorporen tecnologías a la producción.



En cuanto a las orientaciones para 2027, Hoang Minh pidió al Fondo preparar un sistema integral de instrumentos que incluya apoyo a los intereses de préstamos, bonos de apoyo financiero (vouchers), financiación de proyectos de innovación tecnológica, desarrollo de la propiedad intelectual, mejora de la productividad y la calidad, apoyo al emprendimiento innovador, comercialización de resultados de investigación y desarrollo del ecosistema y la cultura del emprendimiento innovador.



Estos instrumentos deben articularse en una cadena que abarque el dominio y perfeccionamiento de la tecnología; el establecimiento y aprovechamiento de activos de propiedad intelectual; la estandarización de productos y mejora de la productividad y la calidad; el acceso de las empresas al capital; y la llegada de los resultados de investigación al mercado.



“El éxito del Fondo no se mide por el número de expedientes o proyectos aprobados, sino por el número de tecnologías dominadas, productos comercializados, mejoras de productividad, recursos sociales movilizados y empresas fortalecidas gracias al apoyo”, subrayó Hoang Minh.



Según el viceministro, al elaborar propuestas de financiación, las empresas deben partir de sus propias necesidades, identificar los cuellos de botella tecnológicos, evaluar su capacidad de adopción, determinar la disponibilidad de datos, precisar los recursos de contrapartida, definir los resultados esperados y establecer indicadores para medir la eficacia. Una buena propuesta debe responder a una necesidad real, contar con capacidad de ejecución y tener posibilidades concretas de aplicación.



Asimismo, las universidades, institutos de investigación, expertos y organizaciones intermediarias deben participar más activamente junto con las empresas. La distancia entre la investigación y el mercado solo podrá reducirse cuando los científicos comprendan las necesidades empresariales, las empresas participen desde el inicio del desarrollo tecnológico y las organizaciones intermediarias apoyen las pruebas, la evaluación, la propiedad intelectual, la normalización y la conexión con el capital y el mercado./.

VNA