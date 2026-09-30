Vietnam necesitará miles de trabajadores para sector de energía nuclear



Hanoi (VNA) - Vietnam necesitará decenas de miles de trabajadores directos e indirectos para desarrollar de forma segura y eficaz su programa nacional de energía nuclear hasta 2035, informó el director del Instituto de Energía Atómica de Vietnam, Tran Chi Thanh.



En una rueda de prensa ordinaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología celebrada hoy, Tran Chi Thanh señaló que los recursos humanos para las aplicaciones de la energía nuclear abarcan numerosos ámbitos, desde la gestión estatal, la regulación de la seguridad y protección nuclear, la investigación y el desarrollo, la asistencia técnica y la formación hasta la medicina nuclear, las tecnologías de radiación, la gestión de residuos radiactivos, la respuesta a emergencias y la vigilancia ambiental.



Actualmente, Vietnam enfrenta una importante escasez de personal en este sector, especialmente para el desarrollo de la energía nuclear. Según el plan, las centrales nucleares Ninh Thuan 1 y Ninh Thuan 2 requerirán alrededor de cuatro mil trabajadores para su operación directa en 2030, de los cuales unos 700 deberán recibir formación avanzada en el extranjero.



Por su parte, Tran Quang Tuan, subdirector del Departamento de Seguridad Radiológica y Nuclear del Ministerio de Ciencia y Tecnología, destacó que el desarrollo de los recursos humanos constituye un factor clave para garantizar el avance y la eficacia del programa nuclear de Vietnam.



El Departamento está implementando la Decisión Nº 624/QD-TTg del primer ministro sobre el proyecto de fortalecimiento de sus capacidades para atender el desarrollo de la energía nuclear hasta 2035. El objetivo es garantizar recursos humanos, capacidades y una estructura organizativa adecuada para ejercer de forma centralizada y unificada las funciones estatales de gestión de la seguridad radiológica y nuclear, así como de la protección nuclear.



La iniciativa también busca fortalecer la autonomía estratégica y la capacidad de coordinación de Vietnam en materia de seguridad radiológica y nuclear y protección nuclear, en consonancia con las orientaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica y los compromisos asumidos en los tratados internacionales de los que el país es parte./.



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