Vietnam amplía pagos transfronterizos mediante códigos QR

Hanoi (VNA) - Los pagos transfronterizos mediante códigos QR se están convirtiendo gradualmente en una opción habitual para los turistas vietnamitas en el extranjero y los visitantes internacionales en Vietnam, mientras el país amplía las conexiones y la red de establecimientos que aceptan este método.

VietQR Global ya está presente en unos 154.000 establecimientos, equivalentes a más del 6% de los más de 2,5 millones de puntos de aceptación de pagos nacionales. Además de ampliar las conexiones con nuevos mercados, Vietnam busca aumentar el uso efectivo y el número y valor de las transacciones.

Según Nguyen Dang Hung, subdirector general de la Sociedad Anónima Nacional de Pagos de Vietnam (NAPAS), VietQR Global ya opera en algunos puntos de Tailandia, donde los vietnamitas pueden utilizar aplicaciones bancarias, intermediarios de pago o billeteras electrónicas nacionales para escanear códigos QR y pagar sin cambiar divisas ni llevar grandes cantidades de efectivo.

Detrás de este mecanismo interviene un sistema de conexión que abarca bancos de liquidación, liquidez, estándares QR, procedimientos operativos, conciliación, reclamaciones, seguridad y protección de datos.

Pham Anh Tuan, jefe del Departamento de Pagos del Banco Estatal de Vietnam, explicó que los pagos transfronterizos también requieren mecanismos de identificación y autenticación de clientes, procesamiento de transacciones, conversión de divisas, liquidación, gestión de riesgos, prevención del fraude y el blanqueo de capitales, protección de datos y coordinación entre entidades sujetas a distintos marcos jurídicos.

Para los usuarios, los principales factores son la facilidad de pago, los tipos de cambio, los costos, la seguridad y la protección de sus derechos ante posibles incidentes. Los establecimientos, por su parte, necesitan beneficios claros en términos de costos, liquidación y acceso a clientes.

Hasta la fecha, se han registrado más de 810.000 transacciones desde Vietnam hacia el extranjero, por un valor superior a 760 mil millones de VND (más de 29 millones de dólares), y más de 111.000 en sentido inverso, por más de 232 mil millones de VND (8,9 millones de dólares).

Según un representante de Sacombank, la comisión por transacción mediante VietQR Global ronda el 1,5%, frente al 2,4-3% aplicado a las tarjetas internacionales emitidas fuera de Vietnam, y también contribuye a reducir los costos de conversión de divisas.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

No obstante, el volumen de operaciones sigue siendo modesto frente al potencial del mercado. Pham Anh Tuan señaló que será necesario intensificar la comunicación y los programas promocionales, además de incentivar a pequeños comerciantes, hogares de negocios y establecimientos de aceptación de pagos a incorporar códigos de identificación para ampliar la cobertura y mejorar la eficacia de las conexiones bilaterales.

Actualmente, el Banco Estatal de Vietnam ha establecido mecanismos de cooperación para pagos minoristas mediante códigos QR con Tailandia, Laos, Camboya, China, Corea del Sur y Singapur. Mientras tanto, NAPAS continuará ampliando estas conexiones en Asia-Pacífico, incluidos Japón, Taiwán (China), India, Malasia, Indonesia y Filipinas.

El banco BIDV prevé ampliar su red según las necesidades y los itinerarios de gasto de los turistas, priorizando las zonas con mayor afluencia de visitantes y la cooperación con plataformas turísticas, establecimientos de alojamiento e intermediarios de pago.

De esta manera, Vietnam busca no sólo ampliar la cobertura de los pagos transfronterizos mediante códigos QR, sino también aumentar su uso efectivo y el número y valor de las transacciones./.

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