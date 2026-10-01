Vietnam y Singapur impulsan conexión de sus mercados de capitales

Hanoi (VNA) - Vietnam y Singapur buscan estrechar la cooperación y conectar sus mercados de capitales mediante el desarrollo de productos de certificados de depósito (DR), en virtud de un memorando de entendimiento firmado entre las bolsas de los dos países.



El acuerdo fue abordado durante una reunión celebrada la víspera entre Vu Thi Chan Phuong, presidenta de la Comisión Estatal de Valores de Vietnam (CEV), y Lim Tuang Lee, subdirector ejecutivo del área de Mercados de Capitales de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), quien encabezó una delegación de esta institución de visita en Vietnam.



Vu Thi Chan Phuong agradeció el apoyo de la MAS al mercado bursátil vietnamita y destacó las posibilidades de ampliar la cooperación ante la creciente conexión entre los mercados de capitales de ambos países.



En relación con los productos DR, propuso reforzar el intercambio de información sobre marcos jurídicos, mecanismos operativos y condiciones para facilitar el acceso de las empresas vietnamitas al mercado singapurense. Esta cooperación permitiría a las bolsas, empresas e instituciones financieras de ambos países estrechar vínculos y crear condiciones favorables para la emisión y cotización de dichos instrumentos.



Según la presidenta de la CEV, estos instrumentos ayudarían a las empresas vietnamitas a captar capital internacional, diversificar los productos financieros, ampliar la base de inversores y fomentar los flujos de capital en ambas direcciones. También expresó su deseo de que las empresas bursátiles vietnamitas puedan participar como creadores de mercado (market makers).



Por su parte, Lim Tuang Lee informó que la Bolsa de Valores de Vietnam (VNX) y la Bolsa de Singapur (SGX) cooperan en la investigación y el desarrollo de productos DR. Para garantizar su funcionamiento eficaz, consideró necesaria la participación coordinada de los distintos actores del mercado, incluidos los bancos depositarios y las entidades de depósito y compensación, así como información completa y transparente sobre las características y los mecanismos operativos de estos instrumentos.



Durante el encuentro, ambas partes también abordaron el mercado de activos digitales. Vu Thi Chan Phuong señaló la necesidad de fomentar la innovación y el desarrollo de este ámbito, garantizando al mismo tiempo la seguridad, la transparencia y una gestión eficaz de los riesgos.



En este sentido, pidió a la MAS compartir experiencias sobre los marcos jurídicos, la organización y gestión de las plataformas de negociación, los mecanismos de supervisión y las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La CEV también manifestó interés en conocer la experiencia de Singapur en la supervisión de estos mercados, la emisión y negociación de activos digitales y su conexión con los mercados internacionales.



Lim Tuang Lee afirmó que la MAS está dispuesta a mantener una estrecha coordinación con la CEV e intercambiar información especializada sobre la gestión de los mercados de activos digitales y otras áreas de interés común.



Tras la reunión, VNX y SGX firmaron el memorando de entendimiento sobre el desarrollo de productos DR, que establece un marco para estudiar y ampliar la cooperación en este ámbito y fortalecer la conexión entre los mercados de capitales de ambos países./.

VNA