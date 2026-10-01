Empresas vietnamitas fortalecen su capacidad exportadora en la era digital

Hanoi (VNA) - Las empresas vietnamitas necesitan fortalecer la construcción de marcas, el cumplimiento de las normas de los mercados de importación y la aplicación de tecnologías digitales para mejorar su capacidad exportadora ante los cambios de la economía mundial y el aumento de la competencia internacional.



Así lo señaló Dao Viet Anh, jefe de la División de Relaciones Internacionales del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, durante el seminario “Fortalecer la capacidad exportadora de las empresas vietnamitas mediante la promoción comercial, la construcción de marcas y el cumplimiento de las normas del comercio mundial”, celebrado la víspera en el marco del programa SheTrades y UPS Women Exporters Programme.



Organizado por el Departamento de Promoción Comercial, la Iniciativa SheTrades del Centro de Comercio Internacional (ITC) y la Fundación UPS, el evento buscó ayudar a las empresas a adaptarse a las nuevas exigencias del comercio mundial y aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos de libre comercio (TLC) de los que Vietnam forma parte.



Los expertos presentaron programas de promoción comercial, compartieron experiencias sobre la construcción de marcas vietnamitas en los mercados internacionales y actualizaron los requisitos de cumplimiento comercial en Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y la región intrasiática. También orientaron sobre atención al cliente, seguimiento del desempeño empresarial, optimización SEO de productos y comunicación con clientes mediante plataformas de comercio electrónico.



Según Dao Viet Anh, en los últimos años el Departamento de Promoción Comercial, el ITC y UPS Vietnam han implementado diversos programas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, especialmente las dirigidas por mujeres, con asistencia técnica, transformación digital y mayor acceso a los mercados internacionales.



Bui Hoang Phuong, cofundadora y subdirectora de la Sociedad Anónima de Inversión y Comercio Internacional Toan My (TMICORP), compartió la experiencia de esta empresa, fundada en 2019 y especializada en productos agrícolas y alimentarios, que actualmente exporta a Oriente Medio, Rusia, Europa del Este, la UE, Estados Unidos y Sudamérica.



TMICORP incorporó el comercio electrónico transfronterizo para optimizar sus recursos humanos, reducir los costos de marketing y ampliar su cartera de clientes. Asimismo, perfeccionó sus productos, actualizó la certificación ISO 22000:2018, registró sus productos ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), abrió una tienda en Alibaba.com y participó en programas de capacitación y asesoramiento.



Estas medidas permitieron a la empresa desarrollar una tienda internacional, crear su propia marca TMIFoods y aumentar su participación en la producción para reducir costos. Actualmente, sus productos están presentes en más de 30 países, con más de 4.000 clientes activos al año, mientras sus ingresos crecen entre un 50% y un 100%.



Bui Hoang Phuong destacó que el desarrollo del comercio electrónico y las herramientas digitales está generando nuevas condiciones para las exportaciones. Por ello, las empresas deben aprovechar las oportunidades de la transformación digital, desarrollar sus equipos y fortalecer su competitividad para ampliar su presencia en los mercados internacionales./.

VNA