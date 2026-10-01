Vietnam: Desembolso de la inversión pública alcanza el 55,5% del plan

Hanoi (VNA)- Hasta el 24 de septiembre, se desembolsaron en todo el país 21,83 mil millones de dólares, equivalentes al 55,5% del plan de inversión pública asignado por el Primer Ministro, según un informe preliminar del Ministerio de Finanzas.



Si se excluye el 5% del plan de inversión pública correspondiente a los presupuestos locales, equivalente a 1,17 mil millones de dólares y cuya utilización está prevista como ahorro para financiar la línea ferroviaria Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, la tasa de ejecución asciende al 57,2% del plan.



Hasta el 24 de septiembre, ocho ministerios y organismos centrales y 20 localidades alcanzaron una tasa de ejecución igual o superior a la media nacional. Entre las entidades con mayores volúmenes de desembolso figuran el Ministerio de Defensa, con 1,22 mil millones de dólares, el Ministerio de Seguridad Pública, con 1,15 mil millones de dólares; y el Ministerio de Construcción, con 653,8 millones de dólares.



Entre las localidades, Hanoi registró el mayor volumen de desembolsos, con 3,9 mil millones de dólares, seguida de Ciudad Ho Chi Minh, con 3,44 mil millones de dólares; Hai Phong, con 965,3 millones de dólares; Hung Yen, con 800 millones de dólares; Tay Ninh, con 796 millones de dólares; y Dong Nai, con 673,07 millones de dólares.



En el extremo contrario, 25 ministerios y organismos centrales y 14 localidades presentaban tasas de ejecución inferiores a la media nacional. De ellos, diez ministerios y organismos centrales habían ejecutado menos del 20% de sus fondos o todavía no habían realizado ningún desembolso.



El plan total de inversión pública con cargo al presupuesto estatal para 2026, asignado por el Gobierno y el Primer Ministro, asciende a 39,33 mil millones de dólares. De este total, 14,32 mil millones corresponden al presupuesto central y 25 mil millones a los presupuestos locales.

El proyecto del puente Van Thanh se está acelerando para desembolsar los fondos de inversión pública. (Foto: VNA)





Para acelerar el desembolso durante los últimos meses del año, el Ministerio de Finanzas pidió a los ministerios, organismos centrales y administraciones locales poner en marcha un mecanismo de evaluación del ritmo de ejecución mediante un sistema de puntuación.



El objetivo es garantizar que los compromisos de desembolso se ajusten al calendario de ejecución, que los datos sean coherentes y que se actualicen de forma completa las dificultades y obstáculos existentes.



Durante la fase piloto de evaluación correspondiente a septiembre y al tercer trimestre de 2026, las entidades deberán detallar las situaciones registradas, aportar datos concretos y, cuando proceda, proponer medidas para resolver los problemas detectados.



El Ministerio de Finanzas recopilará y analizará los resultados de la evaluación correspondiente a septiembre y al tercer trimestre de 2026, junto con los resultados de las evaluaciones de julio y agosto y las opiniones de los ministerios, organismos centrales y administraciones locales.



Sobre esta base, evaluará la aplicación del mecanismo, emitirá las orientaciones que correspondan dentro de sus competencias y elevará a las autoridades competentes aquellas cuestiones que excedan de sus atribuciones.



Asimismo, el Ministerio de Finanzas ha pedido a los responsables de los ministerios, organismos centrales y administraciones locales que dirijan la aplicación del mecanismo de evaluación y supervisen la calidad de los datos registrados sobre los desembolsos y de la información actualizada en el Sistema de Base de Datos Financiera.



Los datos deberán ser completos, precisos y coherentes, y actualizarse dentro de los plazos establecidos./.