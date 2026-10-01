Vietnam necesita construir un ecosistema cuántico a escala nacional, según experto israelí

Tel Aviv (VNA) – Vietnam necesita construir un ecosistema cuántico a escala nacional, con una estrecha coordinación entre el Gobierno, las universidades, las empresas tecnológicas y los sectores industriales, desde la formación y la investigación hasta el desarrollo tecnológico y la comercialización.

Así lo comentó el doctor Nissan Maskil, director ejecutivo de la empresa emergente israelí de computación cuántica Qarakal Quantum, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tel Aviv.

Según Nissan Maskil, la experiencia de Israel demuestra que la construcción de una industria cuántica competitiva no puede basarse únicamente en la investigación en física o en el acceso a ordenadores cuánticos desarrollados en el extranjero. Vietnam necesita desarrollar gradualmente capacidades nacionales en recursos humanos, investigación, ingeniería, fabricación, operación, desarrollo de aplicaciones y ampliación de sistemas cuánticos.

Un modelo que podría considerarse es la creación de un Centro Nacional o Regional de Computación Cuántica, con un ordenador cuántico operativo como infraestructura central. El centro no solo serviría para la investigación, sino que también conectaría la formación, la investigación académica, el desarrollo tecnológico, las pruebas industriales y la aplicación progresiva de tecnologías cuánticas en la práctica.

Las universidades podrían utilizar el sistema para formar científicos e ingenieros y probar algoritmos, mientras que las empresas tendrían la posibilidad de plantear problemas reales, experimentar con aplicaciones y evaluar su eficacia frente a la computación clásica antes de realizar inversiones comerciales.

El centro debería contar también con computación de alto rendimiento (HPC), inteligencia artificial, software, herramientas de desarrollo cuántico, sistemas de simulación, gemelos digitales y equipos de apoyo técnico, en lugar de limitarse a disponer de una unidad de procesamiento cuántico (QPU).

Nissan Maskil subrayó que el objetivo no debe ser únicamente crear un centro de investigación, sino un centro de innovación y comercialización de tecnologías cuánticas que permita formar recursos humanos, impulsar la investigación, apoyar a las empresas, generar propiedad intelectual y promover proyectos de emprendimiento.

En cuanto a los recursos humanos, el especialista consideró que la formación debe estar vinculada a infraestructuras cuánticas reales para que los estudiantes puedan conocer todo el ciclo de vida de un sistema. Las universidades no tienen que desarrollar necesariamente todas las capacidades por sí mismas, sino que pueden cooperar a través de un centro nacional y compartir ordenadores cuánticos, laboratorios y programas de formación.

Las empresas también deben participar desde las primeras etapas. Los sectores de semiconductores, telecomunicaciones, IA, electrónica, materiales, productos químicos, farmacéutica, finanzas, aeroespacial y defensa pueden aportar problemas reales para su investigación y experimentación.

A partir de la experiencia de Israel, Nissan Maskil enfatizó que Vietnam podría desarrollar un programa cuántico nacional vinculado a un centro de tecnología y computación cuántica. El objetivo a largo plazo no debe limitarse a formar personal o adquirir acceso a tecnologías extranjeras, sino desarrollar gradualmente capacidades nacionales para comprender, diseñar, fabricar, operar, mejorar, aplicar y comercializar tecnologías cuánticas.

De acuerdo con el experto, el éxito debe medirse por la capacidad de formar equipos humanos, infraestructuras, conocimientos y capacidades industriales que permitan seguir desarrollando la tecnología. Se trata de un proceso a largo plazo que requiere una coordinación continua entre el Estado, el mundo académico, las empresas tecnológicas y el sector industrial./.

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