Ciudad Ho Chi Minh busca soluciones para atraer IED de alta calidad

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh está ampliando su espacio de desarrollo, formando nuevos polos de crecimiento y orientando la captación de inversión extranjera directa (IED) hacia sectores con alto contenido tecnológico y de conocimiento.

Junto con la mejora de la calidad de la IED, la ciudad debe abordar la cuestión de los recursos humanos, desde la atracción de expertos, ingenieros y directivos hasta la creación de un entorno de vida y trabajo capaz de retener a este personal.

En el seminario “Ciudad Ho Chi Minh: El desafío de atraer talento internacional para una nueva era de crecimiento” celebrado la víspera, Quach Ngoc Tuan, subdirector del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que, de acuerdo con la Resolución 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con capital de IED, el espacio de desarrollo de la ciudad se organiza en tres polos de crecimiento.

El área central, que comprende la zona urbana tradicional de Ciudad Ho Chi Minh, se concentra en el desarrollo de un centro financiero internacional, el comercio, los servicios profesionales, la educación, la investigación y la innovación. El polo norte, que incluye las antiguas localidades de Thu Duc y Binh Duong, está pasando de la industria tradicional a la industria ecológica, inteligente y basada en la innovación, con orientación a atraer inversiones en semiconductores, inteligencia artificial (IA), centros de datos y tecnologías avanzadas. El polo sudeste, que comprende las antiguas áreas de Ba Ria-Vung Tau y Can Gio, aprovecha sus ventajas en economía marítima, logística de nueva generación y energías limpias.

Según Quach Ngoc Tuan, la competencia por atraer IED ya no depende principalmente de la mano de obra barata o de los incentivos fiscales, sino cada vez más de la calidad institucional, la capacidad de innovación, los recursos humanos, las infraestructuras y la fortaleza de las empresas nacionales.

Desde la perspectiva empresarial, Vo Nguyen Hung, director nacional de Recursos Humanos de Ipsos Vietnam, indicó que las empresas pueden ofrecer a los expertos extranjeros empleo, ingresos, prestaciones, vivienda y escuelas para sus hijos, pero su permanencia a largo plazo también depende de numerosos factores que están fuera de las posibilidades de las empresas.

Producción de tuberías de presión centrífuga en la Zona Industrial Intensiva Phu My 3, barrio Tan Phuoc, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

De acuerdo con Vo Huynh Tuan Kiet, director y responsable de Marketing de proyectos residenciales de CBRE Vietnam, los precios de la vivienda en las zonas céntricas han aumentado considerablemente, mientras que el desarrollo de las infraestructuras de transporte ha reducido el tiempo de desplazamiento entre las ciudades satélite y el centro. Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con más de 75.000 expertos que trabajan en sectores de alta tecnología, lo que genera una importante demanda de viviendas y servicios de calidad.

Angus Liew, presidente de Gamuda Land Vietnam, puntualizó que el personal altamente cualificado no solo necesita vivienda, sino que también presta atención a la comunidad, el transporte, la educación y la sanidad. Según él, el modelo de “ciudad integrada” puede satisfacer las necesidades tanto de los expertos como de sus familias, incluido el acceso a educación para los hijos y servicios para las personas mayores.

Los expertos subrayaron la capacidad de crear un entorno de vida y trabajo adecuado para los especialistas internacionales será una de las condiciones para que Ciudad Ho Chi Minh mejore la calidad de la IED, aumente su capacidad de absorción tecnológica, impulse sectores de mayor valor añadido y contribuya al crecimiento en los próximos años./.

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