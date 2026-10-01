Líder vietnamita pide mejorar la capacidad de asesoramiento estratégico

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó hoy la importancia de desarrollar una capacidad de investigación, previsión y asesoramiento estratégico capaz de responder a las exigencias del desarrollo nacional durante los próximos años.

Al presidir una reunión con la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido sobre el aprovechamiento de las capacidades de los cuadros de academias e institutos de investigación para el asesoramiento estratégico, el mandatario señaló que Vietnam cuenta con un gran potencial de investigación, pero que este aún no se ha articulado para convertirse en una fuerza común.

De acuerdo con el líder, el objetivo es construir una sólida capacidad de investigación, previsión y asesoramiento estratégico. La Comisión será responsable de identificar los problemas, plantear las necesidades de investigación, integrar los fundamentos científicos y elaborar propuestas de asesoramiento.

Por otro lado, pidió a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam aprovechar sus fortalezas en ciencias naturales y tecnología, y a la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam centrarse en las instituciones, los modelos de desarrollo, la cultura y las personas. Las dos instituciones deben actuar como pilares del conocimiento científico, realizar investigaciones especializadas, proporcionar datos y previsiones, llevar a cabo análisis críticos y alertar sobre nuevos problemas.

En cuanto a los encargos de investigación, el Comité Central y la Comisión de Políticas y Estrategias deben determinar las preguntas, los plazos y los requisitos de los productos, sin predeterminar las conclusiones.

En los grandes proyectos, los científicos deben participar desde la elaboración del proyecto, y para cuestiones con diferentes enfoques, pueden encargarse estudios paralelos y organizarse revisiones independientes, dejando constancia de todas las opiniones divergentes. Al mismo tiempo, debe garantizarse a los científicos el acceso a la información necesaria, preservando la confidencialidad, la integridad científica y la responsabilidad por sus recomendaciones, puntualizó.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

El líder exhortó a movilizar el talento de manera flexible, sin limitarse a los puestos de plantilla, mediante equipos de investigación interdisciplinarios, grupos de respuesta rápida, expertos con dedicación parcial y adscripciones temporales, así como una mayor movilidad de personal entre los organismos de asesoramiento y las instituciones de investigación.

También propuso conectar con expertos vietnamitas residentes en el extranjero y especialistas internacionales, y crear condiciones para que los jóvenes científicos participen en grandes tareas nacionales.

Además de fortalecer la investigación básica, Vietnam debe desarrollar una capacidad de respuesta rápida, estudiar las tendencias de los próximos 10 a 20 años y estar preparado para movilizar expertos ante nuevas situaciones.

El dirigente subrayó que la contribución a las decisiones políticas debe ser el principal criterio para evaluar la investigación, mediante su capacidad para detectar problemas tempranamente, aportar nuevos fundamentos, realizar previsiones precisas y contribuir a seleccionar opciones adecuadas. Cada producto debe precisar las alternativas, beneficios, costos, riesgos, condiciones de ejecución y cuestiones que aún presentan incertidumbre.

Enfatizó que la calidad de las decisiones depende en gran medida de la capacidad para identificar los problemas con anticipación, comprender las distintas opciones y prever sus consecuencias./.

​