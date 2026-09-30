Vietnam felicita a China por su Día Nacional

Hanoi (VNA) - Dirigentes vietnamitas enviaron mensajes de felicitación a sus homólogos chinos con motivo del 77.º aniversario del Día Nacional de China (1 de octubre de 1949-2026).



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, envió un mensaje de felicitación al secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping; el primer ministro Le Minh Hung, a su homólogo Li Qiang; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, al presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji; y el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, al miembro del Buró Político y secretario del Secretariado del Comité Central del PPCh, Cai Qi.



En sus mensajes, los dirigentes vietnamitas felicitaron al pueblo chino por los importantes logros alcanzados en la construcción y el desarrollo del país, y expresaron su confianza en que China continuará cosechando nuevos éxitos para avanzar hacia sus objetivos de desarrollo.



Asimismo, reafirmaron que Vietnam considera el fortalecimiento y el desarrollo de las relaciones con China una política coherente, una opción estratégica y una prioridad máxima de su política exterior.



Los dirigentes vietnamitas expresaron su disposición a mantener los intercambios de alto nivel, profundizar la cooperación en diversos ámbitos y seguir consolidando la Asociación de Cooperación Estratégica Integral entre Vietnam y China, así como la construcción de una comunidad de futuro compartido de importancia estratégica.



Con motivo de la ocasión, la presidenta del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, y el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también transmitieron congratulaciones al presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, y al canciller chino, Wang Yi./.

VNA