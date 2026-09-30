Premier vietnamita pide reforzar la cooperación de ASEAN contra los fugitivos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió esta tarde a los jefes de delegación de los países de la ASEAN y representantes de la Secretaría de la ASEAN, participantes en la Conferencia de Alto Nivel de los Organismos de Aplicación de la Ley de la ASEAN sobre Cooperación en la Lucha contra los Delincuentes Fugitivos.



El jefe de Gobierno destacó que el éxito de la conferencia contribuirá a fortalecer la paz y la seguridad en cada Estado miembro y en la región, en favor de una Comunidad de la ASEAN pacífica, estable y resiliente.



Reafirmó que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye una prioridad estratégica de la política exterior de Vietnam y desempeña un papel de importancia estratégica para la paz, la estabilidad y el desarrollo regional.



Para elevar la eficacia de la cooperación en la prevención y lucha contra la delincuencia transnacional, especialmente contra los delincuentes buscados, pidió al Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y a los organismos de aplicación de la ley de los países de la ASEAN reforzar los mecanismos jurídicos y operativos.



En particular, instó a promover la firma de acuerdos bilaterales de extradición y traslado de personas condenadas entre Vietnam y los Estados miembros que aún no hayan suscrito dichos instrumentos, así como acelerar la ratificación del Tratado de la ASEAN sobre Extradición, firmado en noviembre de 2025 en Filipinas.



También propuso aplicar eficazmente los tratados y acuerdos internacionales pertinentes y establecer un mecanismo oficial para verificar, detener y entregar rápidamente a los fugitivos que se oculten en otros países, mediante líneas directas y reuniones anuales.



Asimismo, pidió mejorar la coordinación en la verificación, investigación y captura de ciudadanos vietnamitas buscados que se refugien en el extranjero, y cooperar en la captura de fugitivos internacionales ocultos en Vietnam a través de mecanismos bilaterales.



Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben aprovechar las bases de datos de INTERPOL y ASEANAPOL, así como los resultados de campañas y conferencias internacionales, para recopilar y analizar información sobre nuevas modalidades delictivas y delitos con elementos extranjeros, a fin de adoptar oportunamente medidas de prevención, investigación y procesamiento.



El premier Le Minh Hung llamó además a intensificar el intercambio de delegaciones, especialmente de expertos, y la celebración de conferencias y seminarios temáticos; fortalecer la formación especializada para mejorar las capacidades profesionales, jurídicas y lingüísticas de los funcionarios; aprovechar el apoyo de los países socios de diálogo y observadores; y promover la transformación digital y la aplicación de la ciencia y la tecnología en la gestión y captura de fugitivos internacionales.



En representación de los jefes de delegación, el viceprimer ministro y titular del Interior de Camboya, Sar Sokha, valoró la iniciativa del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam de organizar la conferencia.



Informó que los países acordaron orientaciones estratégicas para promover la cooperación regional contra los fugitivos, considerados un desafío emergente de seguridad no tradicional, en respuesta a las exigencias de la nueva etapa de desarrollo y para implementar la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



La conferencia aprobó dos documentos: el Plan de Acción Conjunto de la ASEAN para fortalecer la cooperación en la lucha contra los fugitivos y una Declaración Conjunta, que establecen un marco para la cooperación regional en este ámbito.



Sar Sokha reafirmó el compromiso de Camboya de combatir activamente la delincuencia transnacional, especialmente las estafas en línea y los delincuentes prófugos, y agradeció el apoyo de Vietnam y los demás países de la ASEAN a las iniciativas de su país./.

VNA