Adoptan el Documento de Hanoi sobre Patrimonio y Autenticidad

Hanoi (VNA) - La Conferencia de Diálogo de Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad 2026 concluyó hoy en Hanoi con la adopción del Documento de Hanoi, considerado una contribución de la región al diálogo internacional sobre la conservación del patrimonio.

Celebrada del 27 de septiembre al 1 de octubre en Hanoi y la provincia norteña de Ninh Binh, la conferencia fue organizada por la Comisión Nacional de Vietnam para la UNESCO y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con el Centro del Patrimonio Mundial y la Oficina de la UNESCO en Hanoi, con la participación de expertos y gestores del patrimonio de la región y otros países.

En la sesión de clausura, los delegados examinaron y adoptaron el Documento de Hanoi, que reúne experiencias y perspectivas regionales y da continuidad a importantes marcos internacionales, entre ellos la Carta de Venecia de 1964, el Documento de Nara de 1994 y el Documento de Nairobi de 2025.

El documento destaca el carácter dinámico y diverso del patrimonio de Asia-Pacífico y señala que el cambio y la adaptación no necesariamente menoscaban la autenticidad, sino que pueden contribuir a preservarla y garantizar su transmisión a las futuras generaciones.

Asimismo, reafirma el papel de la población, los artesanos y las comunidades locales como depositarios de conocimientos y actores directos en la identificación, evaluación y protección de la autenticidad del patrimonio.

Al intervenir en el evento, el viceministro vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo Hoang Dao Cuong valoró las experiencias y conocimientos aportados por la región al debate internacional y señaló que la autenticidad debe identificarse en el contexto histórico, cultural y social de cada patrimonio, teniendo en cuenta la relación entre sus elementos tangibles e intangibles y los procesos de transmisión y adaptación.

El director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, habla en el evento (Fuente: VNA)

Destacó tres orientaciones que Vietnam promoverá en coordinación con la UNESCO y los Estados miembros: mantener el diálogo sobre la autenticidad ante los nuevos desafíos; intensificar el intercambio de experiencias, los estudios comparativos, la capacitación y el fortalecimiento de capacidades; y convertir gradualmente los resultados de las investigaciones y los diálogos en políticas e instrumentos de protección del patrimonio, de conformidad con la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 y sus Directrices Operativas.

El representante de la UNESCO en Vietnam, Jonathan Wallace Baker, felicitó el éxito de la conferencia y destacó como una novedad la participación directa de artesanos, profesionales de la cultura, representantes comunitarios y jóvenes, cuya voz quedó incorporada al Documento de Hanoi.

Por su parte, el director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, calificó el documento de hito importante por reflejar la perspectiva de Asia-Pacífico en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial.

Tras considerar a Vietnam un “destino de especial significado” para la conferencia, aseguró que su Centro coordinará con los órganos consultivos para trasladar sus resultados al proceso de debate internacional.

Se espera que los resultados contribuyan a reforzar el carácter inclusivo y sostenible del sistema del Patrimonio Mundial mediante el respeto de la diversidad cultural. Estos serán promovidos en la 49ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, prevista en Estambul en 2027.

Tras la clausura en Hanoi, los delegados continuaron el programa en Ninh Binh los días 30 de septiembre y 1 de octubre, con visitas y estudios especializados en la pagoda de Tam Chuc y el Complejo Paisajístico de Trang An, centrados en la relación entre los valores naturales y culturales, el papel de las comunidades, la gestión del patrimonio y el desarrollo turístico./.

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