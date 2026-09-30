Vietnam aboga en la ONU por el diálogo y la eliminación total de armas nucleares

Nueva York (VNA) – Vietnam instó a los Estados poseedores de armas nucleares a mantener el diálogo para reducir los riesgos nucleares, reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, y cumplir plenamente sus compromisos con miras a lograr la eliminación total de estas armas.



Así lo afirmó el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, durante un debate de alto nivel sobre la urgente necesidad de avanzar en el desarme mundial, efectuada el 29 de septiembre en Nueva York por la Asamblea General de la ONU con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares (26 de septiembre).



El diplomático vietnamita expresó su preocupación por el retroceso de los compromisos internacionales, el aumento tanto cuantitativo como cualitativo de los arsenales nucleares y la creciente dependencia de la disuasión nuclear.



Asimismo, subrayó la necesidad urgente de respetar el derecho internacional y reforzar los marcos multilaterales en materia de desarme y no proliferación, en particular el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).



También exhortó a los Estados poseedores de armas nucleares a firmar y ratificar el Protocolo del Tratado sobre la Zona Libre de Armas Nucleares del Sudeste Asiático (SEANWFZ), y reafirmó la participación activa y constante de Vietnam en los esfuerzos internacionales destinados a promover el desarme y la no proliferación, fortalecer el multilateralismo y el derecho internacional, y avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares.



La sesión contó con la participación del secretario general de la ONU, António Guterres, el presidente del 81.º período de sesiones de la Asamblea General, así como de numerosos representantes de Estados miembros, organizaciones regionales y la sociedad civil.



En su mensaje, el secretario general António Guterres advirtió de que la humanidad afronta actualmente el mayor riesgo nuclear desde el final de la Guerra Fría. Criticó la expansión y la continua modernización de los arsenales nucleares y señaló que la aparición de nuevas tecnologías incrementa el riesgo de errores de cálculo y decisiones equivocadas.



El máximo responsible de la ONU lamentó asimismo el debilitamiento de los mecanismos de control y de las garantías de seguridad nuclear, y citó como ejemplos la ausencia de un acuerdo que sustituya al Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START) entre Rusia y Estados Unidos, así como el fracaso de la última conferencia de examen del TNP para alcanzar un consenso sobre un documento sustantivo.



Ante esta situación, instó a las potencias nucleares a reanudar el diálogo y las negociaciones, reducir el papel de las armas nucleares en sus políticas de seguridad, acelerar la entrada en vigor del TPCE e intensificar los esfuerzos para lograr su eliminación total.



Durante el debate, numerosos países destacaron la necesidad de adoptar medidas concretas, verificables e irreversibles para lograr la eliminación total de las armas nucleares.



Los países del Movimiento de Países No Alineados reafirmaron que la eliminación definitiva de estos arsenales constituye la única garantía absoluta frente a su uso o amenaza de uso, y exhortaron a los Estados poseedores a actuar con transparencia y cumplir estrictamente sus obligaciones en materia de desarme.



Establecido en 2013 mediante una resolución de la Asamblea General, el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, que se celebra el 26 de septiembre, tiene como objetivo concienciar sobre los riesgos y las consecuencias catastróficas de los ensayos y el uso de armas nucleares para la humanidad y el medio ambiente, así como movilizar a la comunidad internacional en favor del desarme mundial./.

VNA