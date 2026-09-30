Paso fronterizo Huoi Puoc-Na Son obtendrá el estatus internacional en 2027

Dien Bien, Vietnam (VNA) – La provincia vietnamita de Dien Bien y la provincia laosiana de Luang Prabang acordaron completar en 2026 los procedimientos internos y coordinar los trámites bilaterales necesarios para elevar el paso fronterizo Huoi Puoc-Na Son a la categoría de paso internacional en 2027.



El acuerdo se alcanzó durante las conversaciones celebradas hoy entre delegaciones de ambas provincias en el hito fronterizo número 144, situado en la línea divisoria entre Vietnam y Laos.



La delegación de Dien Bien estuvo encabezada por el vicepresidente del Comité Popular provincial, Nguyen Van Doat, mientras que la de Luang Prabang fue dirigida por la vicepresidenta del Comité de Administración provincial, Viengvilay Dilaphan.



Durante el encuentro, Nguyen Van Doat señaló que Dien Bien está centrando sus esfuerzos en desarrollar el sistema de pasos fronterizos terrestres, ampliar el espacio comercial y crear un corredor económico que conecte la provincia con Yunnan, en China, y las provincias del norte de Laos. Asimismo, busca impulsar la economía fronteriza, el comercio transfronterizo y los servicios logísticos.



Esta iniciativa se basa en el Acuerdo sobre la normativa de gestión de fronteras terrestres y pasos fronterizos entre los Gobiernos de Vietnam y Laos, firmado el 16 de marzo de 2016. Según el documento, la apertura o mejora de los pasos fronterizos requiere el consenso de las administraciones de las provincias fronterizas y la aprobación de las autoridades competentes de ambos países, garantizando al mismo tiempo el desarrollo socioeconómico, la soberanía y la integridad territorial, así como la defensa y la seguridad nacionales.



Ambas partes promoverán la inversión en infraestructura y conectividad del transporte en la zona del paso fronterizo para cumplir los criterios internacionales, al tiempo que agilizarán los procedimientos administrativos dentro de sus respectivas competencias y de conformidad con las leyes de cada país. Se espera que estas medidas faciliten el tránsito de personas, vehículos y mercancías a través de la frontera y atraigan a viajeros de terceros países.



Los organismos de asuntos exteriores de ambas provincias actuarán como puntos de enlace para la coordinación y el intercambio de información, mientras que las agencias encargadas de la gestión de los pasos fronterizos coordinarán la ejecución de las tareas técnicas y operativas. Por parte de Dien Bien, el Mando Provincial de la Guardia Fronteriza asumirá esta responsabilidad, mientras que Luang Prabang estará representada por su Departamento de Asuntos Exteriores./.

VNA