Líder vietnamita orienta tareas de las fuerzas de Seguridad Pública Popular para el resto de 2026

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, asistió y pronunció un discurso rector en la Conferencia del tercer trimestre de 2026 de la Comisión Central de Seguridad Pública, celebrada la tarde del 30 de septiembre en Hanoi.



También participaron en la conferencia los miembros del Buró Político: el primer ministro, Le Minh Hung, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu.



La conferencia, presidida por el general Luong Tam Quang, miembro del Buró Político, secretario de la Comisión Central de Seguridad Pública y ministro de Seguridad Pública, evaluó los resultados del tercer trimestre y de los primeros nueve meses de 2026 y definió las tareas para los últimos tres meses del año.



En su intervención, Luong Tam Quang destacó que 2026 es el primer año de implementación de la Resolución y el Programa de Acción para ejecutar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, la Resolución del VIII mandato de la Comisión Central de Seguridad Pública y las resoluciones estratégicas del Comité Central. Esto exige mayores niveles de acción, disciplina, responsabilidad y cumplimiento por parte del Comité del Partido de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública.

Panorama de la cita (Fuente: VNA)

Los altos dirigentes participantes reconocieron los resultados alcanzados por el Comité del Partido de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad Pública.



El secretario general y presidente To Lam destacó que las fuerzas de Seguridad Pública Popular han desempeñado un papel ejemplar en la aplicación de las orientaciones y resoluciones del Partido, con resultados concretos. Entre ellos, mencionó su asesoramiento para la promulgación de dos resoluciones del Comité Central sobre la Estrategia de Seguridad Nacional y la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada, armoniosa y desarrollada, incluida la primera resolución del Comité Central sobre la construcción de la sociedad.



Los principales objetivos e indicadores de seguridad y orden fueron alcanzados y superados, mientras que la seguridad nacional se mantuvo firme, sin permitir situaciones pasivas o inesperadas. Los delitos contra el orden social disminuyeron un 12,09%. También se obtuvieron resultados importantes en la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas, así como contra el narcotráfico, las estafas en línea y los delitos contra la propiedad intelectual. Las relaciones exteriores y la integración internacional en materia de seguridad y orden se desarrollaron de manera proactiva y eficaz.



En el ámbito del bienestar social, desde el curso 2026-2027, seis escuelas culturales de las fuerzas de Seguridad Pública Popular han entrado en funcionamiento y recibido a miles de niños en circunstancias difíciles. También continuaron las actividades de reconocimiento a personas con méritos y de apoyo a funcionarios, agentes, personas en circunstancias difíciles y grupos vulnerables.



Para los últimos meses del año, el mandatario vietnamita pidió concretar y aplicar plenamente el enfoque de “seguridad proactiva”, pasando de la “respuesta” a la “previsión - prevención - configuración eficaz”, y elevar la capacidad de investigación estratégica, previsión y alerta temprana para detectar y abordar los riesgos desde su formación, de manera temprana, a distancia y desde su origen.



Instó a la Comisión Central de Seguridad Pública a desempeñar un papel asesor central en la implementación decidida y eficaz de las resoluciones, conclusiones y proyectos ya promulgados, especialmente las resoluciones sobre la Estrategia de Seguridad Nacional y la construcción de una sociedad disciplinada, segura, civilizada, armoniosa y desarrollada. Subrayó que las orientaciones, tareas y recursos ya están definidos y que ahora es necesario acelerar su ejecución para obtener resultados y productos concretos.



Asimismo, resulta necesario concentrarse en resolver los problemas complejos surgidos en materia de seguridad y orden, consolidar y construir un dispositivo moderno y multinivel de seguridad popular, y asesorar sobre la aplicación decidida de la hoja de ruta para reforzar la seguridad humana.



El Ministerio de Seguridad Pública debe dejar pronto una huella clara en el desempeño del papel de órgano permanente de la Dirección Central para el desarrollo de la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital; acelerar la implementación de la Resolución 57 para generar cambios y resultados concretos; y concentrar los esfuerzos en completar el objetivo de construir unas fuerzas de Seguridad Pública revolucionarias, regulares, selectas y modernas, reiteró el secretario general y presidente To Lam./.