Prensa Latina y VNA exploran nuevas vías de cooperación informativa

Buenos Aires (VNA) - Prensa Latina y la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) cuentan con nuevas oportunidades para ampliar su cooperación informativa a través de PRISMA, una revista especializada en turismo sostenible lanzada recientemente por la agencia cubana.



La publicación fue presentada el último lunes en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT América Latina), celebrada en Buenos Aires, con el objetivo de divulgar información sobre el potencial turístico, el patrimonio cultural, los paisajes y las iniciativas de turismo sostenible de América Latina, así como los esfuerzos de países y comunidades para promover un desarrollo económico compatible con la protección del medio ambiente.



El representante de Prensa Latina en Argentina, el periodista cubano Martin Hacthoun, destacó las perspectivas que ofrece PRISMA para fortalecer el intercambio de contenidos con la VNA, en el marco de la cooperación que mantienen ambas agencias.



Los reportajes y artículos de la revista sobre turismo sostenible en América Latina podrán servir como fuente de contenidos para la VNA y acercar al público vietnamita información sobre destinos turísticos y experiencias de desarrollo sostenible de la región.



La cooperación entre Prensa Latina y la VNA se sustenta en una relación de larga data en el ámbito informativo y periodístico, acompañada por el intercambio de contenidos y experiencias profesionales entre ambas agencias.



En el editorial del primer número de PRISMA, el presidente de Prensa Latina, Jorge Legañoa, señaló que el turismo sostenible ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una necesidad, por su contribución a la generación de empleo, el fortalecimiento de las economías locales y la protección de los ecosistemas, con las comunidades como protagonistas.



En una entrevista con la VNA con motivo del lanzamiento, José Antonio Aguilera, consejero de Asuntos de Turismo en la Embajada de Cuba en Argentina, destacó que, pese a las dificultades económicas derivadas del embargo, Cuba mantiene su apertura al mundo y su atractivo como destino turístico.



Señaló que la isla mantiene su oferta de hoteles, restaurantes, música, gastronomía, playas y la tradicional hospitalidad de su pueblo, e invitó a los visitantes a conocer de primera mano su cultura y paisajes.



Aguilera añadió que Cuba sigue siendo un destino accesible y cuenta con conexiones aéreas desde varios países de América, entre ellos Panamá, México y Colombia.



Explicó que, ante la menor llegada de turistas, se ha priorizado una selección de establecimientos capaces de garantizar una experiencia de calidad, con el objetivo de que los visitantes continúen disfrutando de Cuba como destino turístico.



La presentación de PRISMA tuvo lugar en el pabellón de Cuba durante FIT América Latina, considerada la principal feria turística de la región. La edición de este año reúne a más de 350 expositores procedentes de unos 60 países y territorios.



Con motivo de la feria, Cuba recibió además un reconocimiento por sus 30 participaciones en este evento dedicado a promover la actividad turística en Argentina y América Latina./.

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