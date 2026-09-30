Internacional

Vietnam promueve el derecho a la salud de las personas mayores

Vietnam organizó en Ginebra un debate sobre la protección del derecho a la salud de las personas mayores y la elaboración de un nuevo instrumento internacional sobre sus derechos humanos.

El embajador Mai Phan Dung preside el evento (Fuente VNA)
El embajador Mai Phan Dung preside el evento (Fuente VNA)

Ginebra (VNA) - En el marco del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU en Ginebra organizó un debate titulado “Promoción del derecho a la salud de las personas mayores: Hacia un marco integral para la protección de sus derechos humanos”.

Copatrocinado por las Misiones Permanentes de Filipinas y Eslovenia, el evento fue presidido por el embajador Mai Phan Dung, jefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU en Ginebra.

El debate tuvo lugar en un contexto en el que el envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales desafíos a escala mundial. Según la ONU, se prevé que la población mundial de 60 años o más supere los 2 mil millones de personas para 2050.

Las personas mayores enfrentan cada vez más barreras para acceder a los servicios de salud, entre ellas las desigualdades en el acceso a la atención médica, la vacunación y los cuidados de larga duración, así como a los apoyos necesarios para preservar su capacidad funcional, salud y dignidad.

Ante esta situación, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) estableció un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar un nuevo instrumento jurídicamente vinculante sobre los derechos de las personas mayores, en particular ante las lagunas existentes en el actual marco internacional, incluido el acceso a la atención sanitaria.

En sus intervenciones, los delegados intercambiaron opiniones sobre formas de fortalecer la garantía del derecho a la atención sanitaria mediante políticas y acciones concretas a nivel nacional, regional e internacional.

Los debates abordaron las necesidades y situaciones específicas de vulnerabilidad de las personas mayores en el marco del derecho a la salud, incluido el acceso a servicios médicos a través de espacios digitales, así como el papel de la cobertura sanitaria universal, la atención primaria, la prevención, la vacunación y los cuidados de larga duración en la promoción de un envejecimiento saludable.

Asimismo, los participantes analizaron medidas políticas e institucionales para reducir las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios y compartieron experiencias nacionales frente al rápido envejecimiento de la población.

A través de este evento, Vietnam continúa demostrando su participación activa y responsable como miembro del CDH de la ONU para el período 2026-2028, contribuyendo a la configuración de nuevos marcos y creando un espacio para que los países y las organizaciones internacionales intercambien experiencias y fortalezcan la coordinación entre los enfoques de derechos humanos y salud pública, con miras a promover la aplicación concreta del derecho a la atención sanitaria de las personas mayores.

Se espera que los resultados de los debates contribuyan a las próximas deliberaciones sobre la elaboración de un nuevo instrumento internacional relativo al disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores./.

VNA
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