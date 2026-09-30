Salud

Vietnam promueve atención médica para las personas mayores

En el proceso de adaptación al envejecimiento demográfico, el desarrollo de servicios de atención sanitaria adecuados a las necesidades reales de las personas mayores y sus familias reviste gran importancia. Este también es un ámbito que puede generar nuevos empleos, servicios y mercados, contribuyendo a crear y ampliar la economía plateada en Vietnam.

Los ciudadanos tienen acceso a servicios adecuados de atención, rehabilitación funcional y apoyo directamente en la comunidad. (Foto: VNA)
Los ciudadanos tienen acceso a servicios adecuados de atención, rehabilitación funcional y apoyo directamente en la comunidad. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- En el proceso de adaptación al envejecimiento demográfico, el desarrollo de servicios de atención sanitaria adecuados a las necesidades reales de las personas mayores y sus familias reviste gran importancia. Este también es un ámbito que puede generar nuevos empleos, servicios y mercados, contribuyendo a crear y ampliar la economía plateada en Vietnam.



*Estrategia de acción en favor de las personas mayores

Vietnam inició el proceso de envejecimiento demográfico en 2011 y se prevé que, en solo 23 años, entre en 2034 en la etapa de población envejecida, cuando la proporción de personas de 65 años o más alcance el 14% y supere el 21% en 2050.

Con un ritmo de envejecimiento muy rápido y un nivel de ingresos aún bajo, la vejez no es solo una cuestión demográfica, sino también un asunto relativo al modelo de desarrollo.

En los últimos años, el sistema institucional, las políticas y el marco jurídico relativos a las personas mayores han seguido perfeccionándose hacia un modelo inclusivo y de múltiples niveles, ampliando la cobertura y combinando las ayudas económicas con el acceso a los servicios sociales básicos.

La Resolución Nº 72-NQ/TW del Buró Político del Partido, "Sobre algunas soluciones decisivas para fortalecer la protección, el cuidado y la mejora de la salud de la población", establece la tarea de desarrollar centros de atención para las personas mayores, seguir perfeccionando el sistema de servicios de rehabilitación y combinar eficazmente las capacidades de los establecimientos sanitarios y las instalaciones de atención a los adultos.

Ngo Anh Tuan, subjefe del Departamento de Atención a las Personas de Edad de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, comentó que en el contexto del envejecimiento demográfico, la atención a esos ciudadanos debe pasar decididamente de abordar los problemas una vez surgidos a adoptar un enfoque preventivo, gestionar los riesgos y garantizar sus derechos e intereses legítimos; asimismo, es necesario seguir revisando y perfeccionando el sistema jurídico y las políticas pertinentes de manera sincronizada con la estrategia de desarrollo nacional en la nueva etapa.

​Además, enfatizó en la importancia de promover el papel central de dicha Asociación en las labores de divulgación, movilización, supervisión, crítica social y participación en la formulación de políticas.

vnanet_potal-85-nam-ngay-truyen-thong-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-khoi-day-tinh-than-tuoi-cao-guong-sang-8808852.jpg
Mujeres mayores del club Dao Thanh Y de la aldea de Eo, comuna de Phuc Ninh, distrito de Yen Son (antiguo), provincia de Tuyen Quang, transmiten el oficio del tejido tradicional de brocado del grupo étnico Dao a las generaciones más jóvenes. (Foto:VNA).

​La entidad debe seguir renovando sus métodos operativos, tomando a las personas mayores en el centro de las actividades; consolidar su plantilla de funcionarios y mejorar su capacidad para la protección y el cuidado de los adultos; al mismo tiempo, crear una base de datos, conocer la situación y detectar de manera temprana los casos de riesgo, precisó.

​Asimismo, busca intensificar la coordinación con los ministerios, ramas, el Frente de la Partia, organizaciones sociopolíticas, las empresas y las autoridades locales; crear condiciones para que las personas mayores sigan participando en actividades económicas y sociales, así como en la preservación y transmisión de los valores culturales, reiteró.

También abordó el impulso de la transformación digital y construcción de un sistema de gestión y protección de las personas mayores basado en datos digitales, entre otros aspectos.

Mientras tanto, Nguyen Thi Kim Thanh, presidenta de la Compañía Nhan Ai, propuso desarrollar un modelo de atención diurna (Daycare) como parte del sistema de atención a las personas mayores.

Un Daycare puede ofrecer servicios de seguimiento de la salud, nutrición, gestión de medicamentos, ejercicios y rehabilitación funcional, así como organizar encuentros, actividades de lectura y música, juegos de memoria y actividades culturales y sociales, comunicó.

​De este modo, las personas mayores disponen de un mayor espacio para la interacción social, reducen el riesgo de soledad y mantienen su capacidad de movimiento y su independencia, enfatizó.

​El modelo Daycare puede generar demanda en numerosos ámbitos, como la rehabilitación funcional, la nutrición, el transporte, los dispositivos de asistencia, la tecnología, el entretenimiento, el turismo y otros servicios destinados a las personas mayores, contribuyendo así a crear una cadena de valor de la economía plateada, argumentó.

Para ampliar este modelo, Kim Thanh propuso incorporar los centros de atención diurna a las orientaciones de desarrollo del sistema de atención a las personas mayores y de la economía plateada; así como establecer normas y criterios de calidad específicos en materia de infraestructura, personal, seguridad, atención sanitaria, nutrición, rehabilitación funcional, actividad mental y gestión de la calidad./.

VNA
#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #Vietnam #personas mayores #atención médica #envejecimiento demográfico
Seguir VietnamPlus

Por un Vietnam saludable

Noticias relacionadas

Vietnam impulsa la economía plateada para convertir el envejecimiento poblacional en motor de crecimiento

Vietnam impulsa la economía plateada para convertir el envejecimiento poblacional en motor de crecimiento

En el contexto del desarrollo global, la llamada “economía plateada” ha dejado de ser un concepto novedoso para convertirse en una tendencia inevitable. Para Vietnam, construir de forma proactiva un ecosistema económico adaptado al rápido envejecimiento poblacional no solo es una respuesta en materia de bienestar social, sino también una oportunidad para impulsar un nuevo modelo de crecimiento sostenible y centrado en las personas.

Ver más

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam busca reformar integralmente la Ley de Seguridad Alimentaria

El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam coincidió en la necesidad de reformar de manera integral la Ley de Seguridad Alimentaria de 2010 e instó a las agencias concernientes a finalizar urgentemente el proyecto de ley, centrándose en institucionalizar un modelo de gestión de ventanilla única con responsabilidades claramente definidas, una mayor aceleración de la transformación digital y una administración basada en datos.

La Clínica General Internacional Yersin en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh busca atraer pacientes extranjeros

Ciudad Ho Chi Minh cuenta con numerosas ventajas para desarrollar el turismo médico, gracias a un equipo de especialistas experimentados, técnicas médicas avanzadas, costes competitivos y una red hospitalaria en constante expansión.

Vietnam desarrolla salud moderna desde la base con innovación tecnológica

Vietnam desarrolla salud moderna desde la base con innovación tecnológica

El sector sanitario de Vietnam avanza en una profunda transformación para aplicar la Resolución N.º 72-NQ/TW, centrada en reforzar la protección, el cuidado y la mejora de la salud de la población. El país prioriza la sanidad de base, la medicina especializada y la autonomía tecnológica en vacunas para impulsar un desarrollo sostenible y garantizar el bienestar social.

La “economía plateada”, nuevo motor de desarrollo para Hanoi

La “economía plateada”, nuevo motor de desarrollo para Hanoi

Al igual que el resto del país, Hanoi experimenta un envejecimiento demográfico cada vez más marcado, un contexto en el que las personas mayores no solo son beneficiarias de las políticas de protección social, sino también un valioso recurso interno que contribuye al desarrollo socioeconómico y al crecimiento de la capital.

Chequeo médico con equipos modernos en hospital vietnamita. (Foto: VNA)

Vietnam busca impulsar el turismo médico en la región

Con la meta de atraer a 750.000 visitantes internacionales entre 2026 y 2030, el Ministerio de Salud de Vietnam presentó un proyecto estratégico para posicionar al país como un destino clave de turismo médico en el Sudeste Asiático. 

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra preside la conferencia del Comité Nacional sobre las Personas Mayores de Vietnam (Foto: VNA)

Vietnam considera a los mayores un recurso para el desarrollo

Durante una reunión del Comité Nacional sobre las Personas Mayores, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra afirmó que los casi 16,5 millones de adultos mayores de Vietnam constituyen una fuerza clave para el crecimiento sostenible. 