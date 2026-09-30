Vietnam promueve atención médica para las personas mayores

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Hanoi (VNA)- En el proceso de adaptación al envejecimiento demográfico, el desarrollo de servicios de atención sanitaria adecuados a las necesidades reales de las personas mayores y sus familias reviste gran importancia. Este también es un ámbito que puede generar nuevos empleos, servicios y mercados, contribuyendo a crear y ampliar la economía plateada en Vietnam.





*Estrategia de acción en favor de las personas mayores





Vietnam inició el proceso de envejecimiento demográfico en 2011 y se prevé que, en solo 23 años, entre en 2034 en la etapa de población envejecida, cuando la proporción de personas de 65 años o más alcance el 14% y supere el 21% en 2050.

Con un ritmo de envejecimiento muy rápido y un nivel de ingresos aún bajo, la vejez no es solo una cuestión demográfica, sino también un asunto relativo al modelo de desarrollo.

En los últimos años, el sistema institucional, las políticas y el marco jurídico relativos a las personas mayores han seguido perfeccionándose hacia un modelo inclusivo y de múltiples niveles, ampliando la cobertura y combinando las ayudas económicas con el acceso a los servicios sociales básicos.

La Resolución Nº 72-NQ/TW del Buró Político del Partido, "Sobre algunas soluciones decisivas para fortalecer la protección, el cuidado y la mejora de la salud de la población", establece la tarea de desarrollar centros de atención para las personas mayores, seguir perfeccionando el sistema de servicios de rehabilitación y combinar eficazmente las capacidades de los establecimientos sanitarios y las instalaciones de atención a los adultos.

Ngo Anh Tuan, subjefe del Departamento de Atención a las Personas de Edad de la Asociación de Personas Mayores de Vietnam, comentó que en el contexto del envejecimiento demográfico, la atención a esos ciudadanos debe pasar decididamente de abordar los problemas una vez surgidos a adoptar un enfoque preventivo, gestionar los riesgos y garantizar sus derechos e intereses legítimos; asimismo, es necesario seguir revisando y perfeccionando el sistema jurídico y las políticas pertinentes de manera sincronizada con la estrategia de desarrollo nacional en la nueva etapa.

​Además, enfatizó en la importancia de promover el papel central de dicha Asociación en las labores de divulgación, movilización, supervisión, crítica social y participación en la formulación de políticas.

Mujeres mayores del club Dao Thanh Y de la aldea de Eo, comuna de Phuc Ninh, distrito de Yen Son (antiguo), provincia de Tuyen Quang, transmiten el oficio del tejido tradicional de brocado del grupo étnico Dao a las generaciones más jóvenes. (Foto:VNA).

​La entidad debe seguir renovando sus métodos operativos, tomando a las personas mayores en el centro de las actividades; consolidar su plantilla de funcionarios y mejorar su capacidad para la protección y el cuidado de los adultos; al mismo tiempo, crear una base de datos, conocer la situación y detectar de manera temprana los casos de riesgo, precisó.

​Asimismo, busca intensificar la coordinación con los ministerios, ramas, el Frente de la Partia, organizaciones sociopolíticas, las empresas y las autoridades locales; crear condiciones para que las personas mayores sigan participando en actividades económicas y sociales, así como en la preservación y transmisión de los valores culturales, reiteró.

También abordó el impulso de la transformación digital y construcción de un sistema de gestión y protección de las personas mayores basado en datos digitales, entre otros aspectos.

Mientras tanto, Nguyen Thi Kim Thanh, presidenta de la Compañía Nhan Ai, propuso desarrollar un modelo de atención diurna (Daycare) como parte del sistema de atención a las personas mayores.

Un Daycare puede ofrecer servicios de seguimiento de la salud, nutrición, gestión de medicamentos, ejercicios y rehabilitación funcional, así como organizar encuentros, actividades de lectura y música, juegos de memoria y actividades culturales y sociales, comunicó.

​De este modo, las personas mayores disponen de un mayor espacio para la interacción social, reducen el riesgo de soledad y mantienen su capacidad de movimiento y su independencia, enfatizó.

​El modelo Daycare puede generar demanda en numerosos ámbitos, como la rehabilitación funcional, la nutrición, el transporte, los dispositivos de asistencia, la tecnología, el entretenimiento, el turismo y otros servicios destinados a las personas mayores, contribuyendo así a crear una cadena de valor de la economía plateada, argumentó.

Para ampliar este modelo, Kim Thanh propuso incorporar los centros de atención diurna a las orientaciones de desarrollo del sistema de atención a las personas mayores y de la economía plateada; así como establecer normas y criterios de calidad específicos en materia de infraestructura, personal, seguridad, atención sanitaria, nutrición, rehabilitación funcional, actividad mental y gestión de la calidad./.

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