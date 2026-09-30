Salud

Vietnam supera el 50% de cobertura en los exámenes médicos periódicos gratuitos

Más del 50% de los vietnamitas ya recibió exámenes médicos periódicos gratuitos, mientras el Ministerio de Salud mejora el cribado y uso de datos.

Un médico del Hospital Cho Ray realiza un examen de salud a una anciana en el centro médico del barrio de Cho Lon. (Foto: VNA)
Un médico del Hospital Cho Ray realiza un examen de salud a una anciana en el centro médico del barrio de Cho Lon. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Más del 50% de la población vietnamita ya recibió exámenes médicos periódicos gratuitos, y en algunas localidades la cobertura supera el 90%.

El Ministerio de Salud de Vietnam está sistematizando los resultados de la implementación y elaborando directrices de cribado por grupos de enfermedades, al tiempo que promueve el aprovechamiento de los datos médicos disponibles para evitar la repetición de pruebas innecesarias.

Vuong Anh Duong, subdirector del Departamento de Gestión de Exámenes y Tratamiento Médico del Ministerio de Salud, informó que la cartera recibió informes de las 34 provincias y ciudades y se encuentra consolidando los resultados. Los reportes preliminares muestran que las localidades han organizado de manera coordinada y eficaz las jornadas periódicas gratuitas de salud para toda la población.

Según el funcionario, el objetivo principal de estos exámenes es detectar precozmente las enfermedades y sus factores de riesgo. Las personas con factores de riesgo o sospechas de alguna afección son remitidas a centros sanitarios para recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos. Los datos obtenidos también contribuyen a garantizar la información necesaria para gestionar la salud de cada ciudadano a lo largo de su vida.

Para asegurar que las revisiones respondan realmente a los objetivos establecidos, el Ministerio de Salud pidió a las localidades organizar los exámenes en establecimientos sanitarios que cumplan los requisitos establecidos. Estos centros deben disponer de médicos especialistas en medicina interna, cirugía, dermatología, odontología, oftalmología, otorrinolaringología y ginecología y obstetricia. La indicación de pruebas básicas queda a criterio del médico examinador, en función del estado de salud y de los hallazgos clínicos de cada paciente.

Con el objetivo de realizar los exámenes y cribados de manera efectiva, sustancial y eficiente en términos de costes, el Ministerio de Salud consolida los datos sobre el número de personas examinadas, los registros creados en el Libro Electrónico de Salud y el grado de actualización de los resultados en el sistema, en línea con la Resolución N.º 72-NQ/TW del Buró Político sobre una serie de soluciones innovadoras para fortalecer la protección, la atención y la mejora de la salud del pueblo.

Paralelamente, el ministerio traza métodos para analizar y procesar los datos obtenidos en las revisiones médicas. A partir de los resultados y los patrones epidemiológicos según la edad y la zona geográfica, se elaborarán guías específicas de cribado para cada grupo de enfermedades.

En cuanto al paquete de revisión médica, el Ministerio de Salud sustituyó la propuesta inicial de un conjunto fijo de pruebas básicas por un mecanismo que permite al médico decidir las indicaciones según la condición clínica, los resultados de la consulta y las necesidades de cada persona. Tampoco se establece un paquete obligatorio común para todas las localidades, sino que los gobiernos locales pueden adaptarlo a sus condiciones reales, con el objetivo de garantizar la eficiencia y optimizar los recursos.

Para evitar la duplicación de pruebas diagnósticas, el Ministerio de Salud instruyó a los centros sanitarios a aprovechar los antecedentes médicos disponibles. Durante la atención, los profesionales pueden consultar las bases de datos del seguro social, la aplicación de identificación nacional VNeID y el Libro Electrónico de Salud para acceder a información y resultados de pruebas anteriores.

La consolidación de los resultados de los exámenes periódicos, el análisis de los patrones de morbilidad y el perfeccionamiento de las guías de cribado por grupos de enfermedades proporcionarán una base para que el sector sanitario siga ajustando sus métodos de intervención, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención, reforzar la detección precoz de enfermedades y utilizar de manera más eficiente los recursos de la salud pública./.

VNA
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