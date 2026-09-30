Vietnam amplía cooperación con Corea del Sur en energía nuclear e IA

Seúl (VNA) - Vietnam busca ampliar la cooperación internacional en ciencia y tecnología, especialmente en energía nuclear, inteligencia artificial (IA), innovación y formación de recursos humanos de alta calidad.



En el marco de su visita de trabajo en Corea del Sur, una delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, encabezada por su titular, Vu Hai Quan, desarrolló el 30 de septiembre diversas actividades para concretar las orientaciones de cooperación estratégica con el país y otros socios internacionales en estos ámbitos.



Vu Hai Quan y la delegación se reunieron esta mañana en Seúl con el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur (MOTIR), Kim Jung Hwan.



En el contexto de que Vietnam considera la energía nuclear un ámbito prioritario en virtud de la Estrategia de desarrollo y aplicación de la energía atómica hasta 2035, con visión a 2050, Vu Hai Quan destacó que la tarea central del país es desarrollar una capacidad nacional suficientemente sólida para gestionar y operar de forma segura las instalaciones nucleares, dominar gradualmente la tecnología y garantizar un desarrollo sostenible.



El ministro propuso al MOTIR compartir la experiencia surcoreana en el desarrollo de la industria nuclear, incluido el sistema institucional y las políticas de gestión estatal; las tecnologías nucleares avanzadas; la construcción de una cadena nacional de suministro para la industria nuclear; y la formación a largo plazo de recursos humanos mediante programas especializados, prácticas profesionales y rotación de funcionarios.



Por su parte, Kim Jung Hwan señaló que Corea del Sur cuenta con unos 40 años de desarrollo de tecnología nuclear y ha acumulado experiencias tanto de éxitos como de fracasos. Subrayó que el desarrollo de la energía atómica se sustenta en tres factores fundamentales: la tecnología y la ingeniería; un marco jurídico y un sistema de gestión integral; y, especialmente, la garantía de una seguridad absoluta, considerada un elemento “no negociable”.



Sobre esta base, la parte surcoreana expresó su deseo de cooperar integralmente con Vietnam, incluido en el proyecto Ninh Thuan 2, desde la construcción de la planta y el intercambio de experiencias operativas hasta la garantía de la seguridad, la formación de recursos humanos y el desarrollo de industrias auxiliares, y manifestó su disposición a transferir tecnología a Vietnam.



En cuanto a la aplicación de la IA en la producción (MX), la parte surcoreana presentó su modelo de gestión, en el que el MOTIR se encarga directamente de este ámbito, y compartió tres factores decisivos para el éxito: la capacidad tecnológica en IA, la determinación de las empresas para transformarse y un mecanismo de gestión que conecte los sectores tecnológico y productivo. También presentó el modelo MX Alliance, que reúne al Gobierno, empresas, compañías de IA, institutos de investigación y universidades para promover la transformación integral mediante IA en las industrias.



Posteriormente, Vu Hai Quan encabezó la delegación vietnamita en el XII Foro Global de Liderazgo en Tecnologías de la Información y la Comunicación (Global ICT Leadership Forum), organizado por el Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur (MSIT) en coordinación con la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Corea del Sur (NIA).



Con el tema “Prosperidad digital global mediante una cooperación efectiva en la transformación con IA”, el foro se centró en debatir vías de cooperación práctica en IA y transformación digital entre Corea del Sur y delegaciones de alto nivel de ocho países: Vietnam, Filipinas, Laos, Bhután, Kirguistán, Panamá, Egipto y Uzbekistán.



En su intervención, Nguyen Khac Lich, jefe del Departamento de Industria de Tecnologías de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, afirmó que el objetivo del país es integrar la IA en las actividades cotidianas de los organismos estatales, las empresas y la población, en el marco de la Estrategia Nacional sobre IA hasta 2030, con visión a 2045.



En el sector público, Vietnam se ha fijado como objetivo que para 2030 el 100% de los funcionarios utilicen IA semanalmente y que el 60% de las empresas la apliquen para mejorar su eficiencia, además de elevar la calidad de los servicios administrativos públicos. Al destacar la soberanía en materia de IA como un pilar fundamental, Vietnam orienta sus esfuerzos a dominar los datos, desarrollar una infraestructura informática con una capacidad de unos 500 MW, crear al menos ocho modelos lingüísticos en vietnamita, establecer como mínimo cinco plataformas de IA de uso común y formar a 10 000 especialistas altamente cualificados en IA.



En un espíritu de cooperación internacional abierta, Vietnam propuso coordinar con Corea del Sur y la comunidad internacional proyectos piloto de aplicación de IA en servicios públicos concretos; conectar las redes de investigación y empresas de ambos países para desarrollar modelos lingüísticos e infraestructura informática; y cooperar en el establecimiento de normas para la experimentación y la gobernanza de una IA segura y fiable.



Por la tarde, Vu Hai Quan y la delegación visitaron y trabajaron en la sede del Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KIST), donde debatieron la ampliación de la cooperación en investigación científica y tecnológica.



El ministro vietnamita propuso que KIST se concentre en cuatro ámbitos: elevar la investigación conjunta en áreas estratégicas como los semiconductores, la IA, las baterías y el almacenamiento de energía, los materiales avanzados y la biotecnología; establecer mecanismos para compartir infraestructuras de investigación y desarrollo (I+D) y equipos modernos entre KIST, VKIST y los institutos y universidades vietnamitas; enviar investigadores vietnamitas a trabajar directamente en KIST y vincular la Escuela de KIST con la formación a largo plazo de másteres y doctores; y promover el Proyecto VKIST I+D para el período 2026-2033.



El presidente de KIST, Oh Sang Rok, afirmó que VKIST es un símbolo de cooperación especial y se comprometió a que el instituto seguirá acompañando y apoyando al máximo el proyecto para que se complete según el calendario previsto y se convierta en un centro nuclear de I+D que conecte eficazmente a los institutos de investigación y las empresas de ambos países.



Tras la reunión, la delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología visitó los laboratorios y las instalaciones de producción de tecnologías avanzadas de KIST, entre ellos los dedicados a chips cuánticos, robots humanoides inteligentes y tecnologías de IA para identificar y localizar a personas desaparecidas y detectar desastres como incendios forestales./.

VNA