📝Enfoque: Vietnam busca renovar el liderazgo partidista con resultados sustantivos

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, subrayó que la innovación de los métodos de liderazgo del Partido debe centrarse en una implementación eficaz y tomar los resultados concretos y sustantivos como principal criterio de evaluación.

Tal orientación fue dada a conocer durante una reunión acerca del proyecto de balance de cinco años de implementación de la Resolución No. 28-NQ/TW sobre "Continuar innovando los métodos de liderazgo y gobernanza del Partido en relación con el sistema político en la nueva era".

La Resolución establece el objetivo general de lograr un cambio profundo y sustancial en la innovación de los métodos de liderazgo del Partido respecto al sistema político, fortalecer su capacidad de gobernanza y garantizar un liderazgo integral y eficaz, y de transformar radicalmente los métodos de trabajo para que sean científicos, democráticos y estrechamente vinculados a la realidad.



La innovación de los métodos de liderazgo del Partido constituye una necesidad objetiva, inevitable y urgente para elevar su capacidad de ejercer el poder y su combatividad, así como garantizar el funcionamiento eficaz del sistema político en la nueva era de desarrollo.



Sobre la innovación de los métodos de liderazgo del Partido en la actualidad, deben definir claramente cuáles son las prioridades, evitando una implementación dispersa y poco enfocada. Es necesario identificar correctamente los ámbitos fundamentales y los principales cuellos de botella que requieren cambios, a fin de definir los recursos y el tiempo para su solución.



De acuerdo con el máximo dirigente, el eje central de la innovación es considerar la implementación como un avance decisivo, superando la tendencia a restar importancia a la fase de ejecución y garantizando que las resoluciones y directivas del Partido se traduzcan pronto en la realidad, en lugar de quedarse únicamente en el papel.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Por muy acertadas que sean las políticas y resoluciones, si su implementación se retrasa o no se traducen eficazmente en la vida cotidiana, tampoco tendrán valor para la sociedad ni el pueblo. La capacidad de materializar las decisiones políticas constituye la clave para determinar el éxito de la innovación de los métodos de liderazgo del Partido.



La situación de que "las resoluciones son acertadas, pero su ejecución resulta deficiente" aún no se ha superado eficazmente debido a múltiples causas. Entre ellas figura la tendencia de algunos funcionarios a actuar con cautela y optar por soluciones "seguras", priorizando evitar errores en lugar de evaluar su desempeño por la eficacia de sus acciones al servicio de la población y las empresas.



Además, los mecanismos de inspección y sanción de la inercia administrativa aún no son suficientemente firmes como para generar cambios sustantivos en la disciplina de la función pública en numerosos organismos y entidades.



Tomar los resultados sustantivos como criterio de evaluación significa que la capacidad de las organizaciones, la eficacia de la gestión del aparato administrativo y la credibilidad de los funcionarios no deben valorar en función de las formas, los informes o el número de resoluciones promulgadas, sino a partir de los resultados concretos, la calidad del trabajo y la satisfacción de la población, así como de sus beneficios para las personas.



Además, permite combatir el formalismo y la brecha entre las palabras y los hechos, garantizando que todos los lineamientos, resoluciones y tareas posean un valor real para la sociedad.



Una innovación carente de sustancia puede acarrear consecuencias sumamente perjudiciales, distorsionar las decisiones del Partido, malgastar los recursos del Estado y erosionar la confianza de la sociedad.



Los resultados ficticios pueden mostrar cifras "impresionantes", pero se trata de datos que no reflejan la realidad y llevan a los dirigentes a evaluar erróneamente la situación. Las políticas basadas en fundamentos ficticios están abocadas al fracaso.



En esencia, la Resolución N.º 28-NQ/TW guarda una estrecha relación con la Resolución N.º 26-NQ/TW, sobre la concentración de esfuerzos en la construcción de un contingente de funcionarios en todos los niveles, especialmente en el estratégico, que reúnan las cualidades, capacidades y prestigio necesarios y estén a la altura de las tareas encomendadas, según lo aprobado por el Comité Central del Partido del XII mandato, el 19 de mayo de 2018.



Si en la innovación de los métodos de liderazgo del Partido los resultados sustantivos deben ser el criterio de medición, la evaluación de los funcionarios también necesita basarse en el cumplimiento de sus tareas, mediante resultados concretos.



Para superar la situación de "hablar mucho y hacer poco", una de las medidas eficaces consiste en vincular los resultados con la responsabilidad de los funcionarios, tomando los productos y la eficacia real como los principales criterios para evaluar la capacidad de las organizaciones y los individuos.



Cuando la cuantificación y verificación de los resultados del trabajo de los funcionarios aún muestran deficiencias, es muy fácil que se produzcan situaciones de igualación, indulgencia y falta de reflejo fiel de la calidad real de la plantilla.



La causa es que muchas agencias y unidades aún no han establecido un sistema de criterios, parámetros o indicadores concretos que permita traducir el desempeño laboral en datos cuantificables.



La evaluación se basa principalmente en valoraciones generales; en ocasiones, sus resultados tienen un carácter meramente formal y aún no se utilizan de manera sistemática como base fundamental para la planificación, asignación de puestos, aprovechamiento del talento o depuración de los funcionarios con insuficiencias.



Cuando los funcionarios son evaluados en función de resultados concretos, se elimina la valoración cualitativa y genérica para pasar a una cuantitativa basada en datos y en el desempeño real, se toman las tareas difíciles como criterio de medición y se valora la capacidad de ejecución a través de los cuellos de botella superados, los proyectos complejos resueltos dentro del plazo fijado, así como el grado de satisfacción de las organizaciones y la población, y la proporción de expedientes tramitados eficazmente.



El balance de cinco años de implementación de la Resolución No. 28-NQ/TW tiene como objetivo evaluar objetivamente los resultados alcanzados, señalar las limitaciones y deficiencias, y determinar las orientaciones y tareas para continuar innovando los métodos de liderazgo del Partido en la próxima etapa.



En cuanto al proyecto de balance de cinco años de implementación de la Resolución No. 28-NQ/TW, el secretario general del Partido y presidente To Lam pidió evaluar de manera exhaustiva y sustantiva los resultados de su implementación, desde el nivel central hasta las bases, tanto antes como después de la reorganización del aparato.



Resulta necesario esclarecer principales cuellos de botella: la brecha considerable entre los lineamientos del Partido y su institucionalización e implementación; los límites entre el liderazgo político y la gestión estatal, así como entre las competencias colectivas y la responsabilidad del máximo responsable; la falta de sincronización de la descentralización y delegación del poder, los recursos, los datos y el control del poder; la capacidad débil de investigación, previsión y alerta temprana; y los datos, las opiniones de la población y los resultados del cumplimiento de las tareas.



En cuanto al proyecto de balance de ocho años de implementación de la Resolución No. 26-NQ/TW, el secretario general del Partido y presidente To Lam concluyó que, además de los resultados alcanzados, aún persisten limitaciones y deficiencias que deben identificarse seriamente y abordarse de manera prioritaria.



La calidad y la estructura de la plantilla de funcionarios aún presentan deficiencias, sigue existiendo una escasez de cuadros con capacidades sobresalientes y de expertos cualificados en algunos ámbitos estratégicos, mientras que la calidad del personal a nivel de base aún presenta deficiencias en determinados lugares.



La capacidad de previsión, el pensamiento estratégico, la gestión moderna, la transformación digital, la innovación y la capacidad de implementación de una parte de los funcionarios aún no están a la altura de las exigencias en la actualidad.



La evaluación de los funcionarios sigue siendo un eslabón débil y aún no ha generado cambios fundamentales; la cuantificación y verificación de los productos, resultados y eficacia del trabajo continúan siendo limitadas./.